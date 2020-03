Seit einem Jahr Streit um Wohnungen in den Pankower Höfen

Berlin. Die eine Seite verspricht bezahlbare Mietwohnungen, betrachtet den eigenen, kostenlosen Baugrund als Chance für Wohnungsbau mit Mieten, die sich auch Krankenschwestern und Erzieher leisten können. Die andere Seite sieht eben diesen Baugrund als ihren Garten an, als Garant für gesunde Wohnverhältnisse mit frischer Luft und Helligkeit auch in den unteren Geschossen. Hier die Gesobau, die an der Kavalierstraße in Pankow neue Gebäude mit über 150 Wohnungen in die Höfe ihrer Nachkriegs-Siedlung setzen will. Dort der Protest der heutigen Bewohner in den umliegenden Häusern. Sie befürchten den Verlust eines Biotops, Verschattung durch „maßlose Nachverdichtung“ und organisieren sich in der Initiative „Grüner Kiez Pankow“. Und sie sehen auch den neuen Anlauf der Gesobau, einen Kompromiss zu finden, als Versuch, die bestehenden Verhältnisse zu beenden.

Selbst bei der Bewertung öffentlicher Veranstaltungen gibt es zwei verschiedene Sichtweisen. Eine Anwohnerversammlung vor wenigen Wochen hat aus Sicht der Gesobau zum konstruktiven Austausch über das Für und Wider des Weiterbaus der Siedlung geführt. Ganz anders beurteilen das die Aktivisten von „Grüner Kiez“. Aus ihrer Warte hat sich nichts an den verhärteten Fronten geändert. Sie fordern erneut die Absage des Projekts mit Wohnungsbau in den Innenhöfen in diesem Ausmaß. Und stattdessen eine Neuplanung mit ökologischem Schwerpunkt.

Gesobau hält an der Nachverdichtung in den Höfen fest

Der „Neustart des Partizipationsvorhabens ist eine Farce“, sagt Sprecher Ulrich Weller. Die Gruppe fordert eine völlige Abkehr vom Konzept, freie Grünflächen zu bebauen. Und beruft sich auf neue Prioritäten durch Ausrufung des Klimanotstandes in Pankow. Als Symbolfigur des Protests haben Weller und seine Mitstreiter ein Maskottchen entworfen: das Eichhörnchen Flitzi, das auf Bannern in den Höfen der Wohnanlage zu sehen ist. Außerdem haben Anwohner hier einen Baum, der gefällt werden müsste, mit einem Bücherschrank umbaut.

Eichhörnchen schützen, Bäume erhalten - die Strategie der Aktivisten zielt darauf ab, die Überbauung von Grünflächen zu ächten. Und das nicht nur in ihren Höfen. Dementsprechend will die Gruppe „Grüner Kiez“ demnächst im neuen Ausschuss für Klimaschutz einen Bürgerantrag einbringen, wonach das Bezirksamt Pankow nach Alternativen suchen soll, um Probleme mit mangelnden Wohnungen in unteren Preislagen zu lindern. So regen die Mitglieder der Initiative Veränderungen im heutigen Bestand an - etwa durch die Umwidmung von Büros in Wohnungen und die Nutzung leerstehender Immobilien.

Protest im Zeichen des Eichhörnchens: Anwohner der Gesobau-Siedlung an der Kavalierstraße in Pankow haben das Maskottchen "Flitzi" erfunden, um den Wohnungsbau in ihren Höfen auf charmante Weise abzuwehren.

Foto: Thomas Schubert / BM

Die Argumentationsschiene der landeseigenen Gesellschaft Gesobau ist ähnlich wie vor rund einem Jahr, als der Streit erstmals entflammte. „Berlin braucht Wohnungen: Der Bezirk Pankow benötigt dringend bezahlbaren Wohnraum, insbesondere die sehr großzügigen, aber häufig wenig genutzten Freiflächen der 50er-Jahre-Siedlungen bieten sich für Nachverdichtung an“, beschreibt die Gesobau das Vorhaben zwischen Ossietzkystraße und Kavalierstraße auf einer eigenen Internetseite, auf der sich Nachbarn informieren können. Ebenso wie mögliche Mieter von morgen – denn bei dem Streit um neue Häuser und mehr Dichte im Hof geht es auch um sie.

Wohnungsunternehmen hat neues Beteiligungskonzept erarbeitet

So bemüht sich die Gesobau um eine Abwägung verschiedener Interessen, will erst die Gebäudekubaturen der Neubauten bestimmen und später erst die Grundrisse und die Zahl der Wohnungen. „Die konstruktive Kritik der Anwohnenden hat die Gesobau ernst genommen“, schreibt eine Unternehmenssprecherin auf Anfrage. Man habe sich an einem Beschluss der Bezirksverordnetenversammlung orientiert und ein neues Beteiligungskonzept erarbeitet. „Dieses setzen wir derzeit um“, sagt die Sprecherin. Umgekehrt bedeutet das auch: Am Vorhaben, in den Höfen preisgünstige Wohnungen zu bauen, ändert sich nichts.

Druck gibt es nicht nur von Seiten der kritisch eingestellten Nachbarn, denen ihr Freiraum im Hof kostbar ist. Das Projekt in der Siedlung Kavalierstraße südlich des Schlossparks Pankow ist im Stadtentwicklungsplan Wohnen des Senats verankert. Es ist ein kleiner Teil des großen Konzepts, bis 2030 in ganz Berlin rund 200.000 neue Wohnungen zu errichten. So steht das Vorhaben Beispielhaft für eine wesentliche Strategie, die überall in Berlin zur Umsetzung kommt: Die landeseigenen Wohnungsunternehmen müssen ihre heutigen Grundstücke besser ausnutzen. Sie müssen dort Nachverdichten, wo die Dichte bislang vergleichsweise gering blieb.

Projekt Kavalierstraße in Pankow: Erste Bürgerbeteiligung 2019 gescheitert

Der schnelle Weg zu günstigen Wohnungen in den grünen Höfen der Gesobau in Pankow ist jedenfalls vor einem Jahr gescheitert. Damals lud man die Nachbarn in ein Zelt. Hier sollte eine schnelle, moderne Bürgerbeteiligung stattfinden – per Knopfdruck auf einem Pad durften Teilnehmer über drei verschiedene Modelle für bis zu 170 Wohnungen entscheiden. Stattdessen kam es zum Boykott und einer Vertagung der Entscheidung. Sie steht bis heute aus.

Nun der nächste Anlauf. Nacheinander will die Gesobau mit Nachbarn alle Problempunkte abhandeln – in mehreren Werkstätten und nicht mehr in einer einzigen, gebündelten Veranstaltung, wie man es im vergangenen Jahr versucht hatte. Eine unverhoffte Pause beschert allen Beteiligten allerdings die Corona-Krise. Ein Werkstatttreffen zum Thema Müll und Mobilität am 18. März fällt aus.