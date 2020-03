Polizei stoppt Corona-Partys im Bürgerpark Pankow

Berlin. Corona-Ferien – ein neuer Begriff für eine Situation, die es noch nicht gab. Jugendliche in Pankow sahen am Montag den wochenlangen Ausfall des Unterrichts zum Schutz vor einer schnellen Ausbreitung des Coronavirus als Grund zum Feiern. Mehrere Gruppen sammelten sich am Nachmittag auf der Liegewiese des Bürgerparks Pankow und veranstalteten das, wovor Virologen ausdrücklich gewarnt hatten: eine Corona-Party nach Schulschluss.

Polizei beendet Corona-Party mit freundlicher Ansprache

Nachdem besorgte Parkbesucher die Ansammlung gemeldet hatten, rückte die Polizei an, um die Veranstaltung aufzulösen. Nach einer freundlichen Ansprache zerstreuten sich die Jugendlichen – zumindest vorübergehend. Die Beamten mahnten an, dass die Schüler nur in kleiner Zahl beisammenstehen und einen Mindestabstand von 1,50 Meter einhalten sollten.

Nach dem Vorfall im Bürgerpark rückte am späten Montagnachmittag eine Polizei-Streife im Mauerpark in Prenzlauer Berg an, um die Lage dort ebenfalls zu kontrollieren. Hier sammelten sich bei frühlingshaften Temperaturen mehrere Tausend Parkbesucher. Anders als im Bürgerpark verteilten sie sich aber über eine breite Fläche, so dass die Polizei es beim Beobachten der Situation beließ.

Jugendliche kehrten zu zweiter Corona-Party in den Bürgerpark zurück

Derweil ging die Corona-Party im Bürgerpark nach Einbruch der Dunkelheit von Neuem los, nachdem die Polizei abgerückt war. Mehrere hundert zumeist jugendliche Parkbesucher versammelten sich vor dem Brunnen und auf der Liegewiese, ließen Musik ertönen und veranstalteten ein Trinkgelage, von dem sie sich auch auf Ermahnung von Joggern nicht beirren ließen. So rückte die Polizei erneut an und trieb die Gruppen mit Hinweisen auf die Infektionsgefahr auseinander.

Robert-Koch-Institut hatte vor Corona-Partys gewarnt

Lars Schaade, von Robert-Koch-Institut hatte im Vorfeld der Schulschließung durch die Corona-Krise vor solchen Vorkommnissen gewarnt. „Bitte tun Sie das nicht. Bleiben Sie möglichst zu Hause, und schränken Sie ihr Gesellschaftsleben so weit wie möglich ein“, sagte er zu möglichen Corona-Partys, die nach der Schließung von Clubs und Kneipen zu befürchten sein. Das sei im Sinne der Eindämmungsbestrebungen kontraproduktiv und sogar gefährlich für Menschen, die bei der Corona-Pandemie zur Risikogruppe zählen.

