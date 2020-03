Berlin. Sie war einmal der „Blinddarm“ der Kastanienallee, eine Sackgasse, in der ein Spaziergang durch Prenzlauer Berg abrupt vor der Berliner Mauer endete. Längst hat sich die Oderberger Straße zu einer begehrten Wohnadresse und Ausgehmeile gewandelt. Dank etlicher Restaurants, breiter Bürgersteige – und Nachbarn, die Bäume und Beete akribisch pflegen.

Jetzt schlagen diese Nachbarn Alarm. Grellrote Schilder, befestigt an einigen der dicksten Baumstämmen auf dem Trottoir, stechen Passanten ins Auge. Sie warnen vor einem Kahlschlag, der die Atmosphäre in der Oderberger Straße abermals verändern könnte. Tatsächlich hat das Bezirksamt Pankow an den Bäumen einen Rückschnitt geplant. Anders als die Schilder mit der Aufschrift „Fällung stoppen“ vermuten lassen, beruft man sich jedoch auf einen Konsens mit den Anrainern.

Bezirksamt Pankow beriet bei Rundgang auf Oderberger Straße über Baumpflege

Hergestellt wurde dieser laut Stadtrat Vollrad Kuhn (Grüne) am 11. November vergangenen Jahres, als das Straßen- und Grünflächenamt bei einem Rundgang mit Vertretern des ansässigen Vereins „Bürgersteig“ und den Gewerbetreibenden Maßnahmen beriet. Die Erklärungen zum „Baumerhalt, der Pflege und Fällung mit Nachpflanzungen wurden erläutert und auch akzeptiert“, berichtet Kuhn. Danach seien weitere Abstimmungen und Vorbereitungen der Maßnahmen erfolgt, während der Verein die Pflegemaßnahmen bei seinen Mitgliedern kommunizieren sollte.

Die Schilderaktion in der Oderberger Straße zeigt an: Nicht alle wollen hinnehmen, dass man sich von einzelnen Bäumen, die laut Aussagen der Fachleute nicht mehr standfest sind, verabschieden muss. Auch in anderen Teilen von Prenzlauer Berg gab es 2019 Rundgänge mit Anwohnern – mit dem Ziel, ihnen die Vorteile von südlichen Baumarten zu vermitteln, die dem Klimawandel besser standhalten.

Erste Teile von Bäumen an der Oderberger Straße sind bereits zerkleinert und liegen für den Abtransport bereit.

Foto: Thomas Schubert

Fällung von Bäumen in der Oderberger Straße soll erst im Herbst stattfinden

Dass schon jetzt auch größere Stücke von Stämmen im Rahmen der Pflege zerlegt werden, ist bei einem Spaziergang zwischen Mauerpark und Kastanienallee nicht zu übersehen. Wie weitreichend der Einschnitt letztlich sein wird, steht allerdings noch nicht fest. Anders als Kritiker annehmen, gebe es noch keine Festlegung, betont Stadtrat Kuhn. Er spricht von „einigen Fällungen“, die aber erst im Herbst stattfinden sollen – „nun stehen erst einmal Baumschnittmaßnahmen und Neupflanzungen an“. Alles weitere wolle man rechtzeitig kommunizieren, heißt es.

Anwohner de Oderberger Straße hängen an Altbauten und grünem Hirschhof

Protestaktionen zu viel weitreichenderen Veränderungen gab es in der Geschichte der Oderberger Straße seit 1873 nicht wenige. Als die DDR-Regierung in den 80ern plante, die verfallenden Gründerzeit-Häuser zugunsten von Plattenbauten zu ersetzten, organisierten Nachbarn derartig starken Widerstand, dass es zum Stopp des Vorhabens kam.

Auch der bekannte Hirschhof auf der Höhe der Oderberger Straße 15 nahm auf die Initiative von Anwohnern Gestalt an, die der dichten Blockbebauung mit Hinterhöfen einen selbst gestalteten Garten entgegensetzen wollten. Und 2007, als der Bezirk eine Neugestaltung der historischen Meile durchsetzen wollte, gewann am Ende eine Nachbarschaftsinitiative nach einem Kampf für die Durchsetzung der eigenen Pläne – schon damals sollten Bäume verschwinden. Wie viel Grün im Jahre 2020 auf der Oderberger Straße erhalten bleibt, zeigt sich im Herbst.