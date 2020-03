Berlin. Es war ein düsteres Szenario, das eine Initiative von Nachbarn des Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportparks verhindern wollte. Die Fällung von bis zu 240 Bäumen sei schlimmstenfalls zu befürchten, heißt es in einer Online-Petition – mit Verweis auf eine Machbarkeitsstudie des Senats aus dem Jahre 2014. Doch nun gibt die Senatssportverwaltung offiziell Entwarnung.

Behauptungen, dass es bei der Umwandlung des Sportparks am Westrand von Prenzlauer Berg in einen modernen Inklusionspark zu einem Kahlschlag käme, seien „irreführend und entsprechen nicht der wirklichen Situation“, teilt die Verwaltung mit. Und holt zum Gegenschlag aus: Es soll in Zukunft sogar grüner zugehen als je zuvor.

Neues Jahn-Stadion in Prenzlauer Berg erhält Photovoltaik und Solarheizung

Kurz nach dem Ende der Online-Bürgerbeteiligung bekennt sich die Verwaltung unter Sportsenator Andreas Geisel (SPD) zum Bild einer Veranstaltungsstätte, die in erster Linie dem Sport dient, zu der aber auch Bäume und Grünflächen gehören. Und im Falle des neuen Stadions auch ein Dach mit ökologischem Mehrwert.

Es sei geplant, „das Dach des neuen Stadions für Photovoltaik und Solarthermie zu nutzen“, verkündet die Sportverwaltung. Alle übrigen Gebäude im Park erhalten laut der Sportverwaltung begrünte Dächer und ein System zum Auffangen von Regenwasser. Daran soll auch die benachbarte Max-Schmeling-Halle angeschlossen sein, so dass sich der Bewuchs auf dem Gelände mit Regenwasser gießen lässt.

Selbst begrünte Gebäudefassaden stehen zur Diskussion – über solche ökologische Maßnahmen werde aber erst im weiteren Planungsprozess entschieden.

Baumbestand im Jahn-Sportpark „von zentraler Bedeutung“

Und das düstere Szenario, dass bei der Neugestaltung des Parks, der mit dem Abriss des alten Jahn-Stadions schon in diesem Jahr beginnt, die Umwelt leidet? Die Sportverwaltung hält das für ausgeschlossen und schreibt an die Kritiker: „Schon heute steht fest, dass der Baumbestand im Jahn-Sportpark von zentraler Bedeutung ist. Anders als öffentlich behauptet, wird kein Kahlschlag stattfinden.“

Sofern einzelne Gehölze im Zuge eines Abrisses des Jahn-Stadions nicht zu vermeiden seien, würden sie durch Neupflanzungen ersetzt. Bei der Machbarkeitsstudie von 2014 handle es sich eben nicht um eine tatsächliche Planung.

Petition gegen Baumfällung unterschrieben 2900 Unterstützer

Bei einer Petition, deren Urheber von deutlichen Einschnitten bei der Botanik ausgehen, hatten zuletzt 2900 Gegner einer möglichen Baumfällung unterschrieben. Auch die Freunde des Mauerparks und der Schriftsteller Wladimir Kaminer hatten Berliner bei Facebook dazu aufgerufen, im Sinne des Umweltschutzes zu unterschreiben.

Dabei bezeichnete Kaminer das olympische Motto „Schneller, höher, weiter“ als „ewiggestrig und nicht zukunftsfähig“. Auftrieb bekam die Petition zudem durch eine Unterstützung des Naturschutzbunds Nabu, der die Neugestaltung des Parks zwar als „vernünftig“ bezeichnet, Einschnitte bei der Umwelt aber strikt ablehnt.

Altes Jahn-Stadion wird im Winter 2020/2021 abgerissen

Wie man sich die Zukunft des Jahn-Sportparks nach der Umgestaltung tatsächlich vorzustellen hat, zeigt sich erst nach Überarbeitung der sieben Jahre alten Machbarkeitsstudie. Auch die Ergebnisse der Online-Beteiligung werden laut Senatssportverwaltung in die neue Konzeption einfließen. Deren Auswertung soll im Sommer abgeschlossen sein. Eben dann soll voraussichtlich das Jahn-Stadion außer Dienst gestellt werden. Aktueller Abriss-Termin: Der Winter 2020/2021.