Wohnungsprojekt Wilhelmsruher Tor vom Winde verweht

Berlin. Keine gesunden Wohnverhältnisse möglich – das ist der überraschende Befund, mit dem das Bezirksamt Pankow einem neuen Stadtquartier mit rund 400 Wohnungen am S-Bahnhof Wilhemsruh eine Absage erteilt hat. Der Gesundheit abträglich, das sind in dem Fall Gerüche. Sie wehen aus dem Reinickendorfer Industriegebiet Flottenstraße hinter dem Bahndamm auf ein seit Jahren in Planung befindliches Baugrundstück auf der Pankower Seite. So oft und so intensiv, dass es die Planer ganz genau wissen wollten. Was jeder Wilhelmsruher wittern kann, hat ein spezielles Geruchsgutachten faktisch belegt. Je nach Windrichtung duftet es nach Brötchen und Röstwerk – oder es stinkt nach Abfall und Gießereiprodukten.

Ist der Befund so schwerwiegend, dass man Investoren das Baurecht versagen und dem Berliner Wohnungsmarkt die neue Siedlung vorenthalten muss? Ja, sagt das Bezirksamt. Nein, sagen die Investoren. Erstmals seit dem Planungsstopp am Wilhelmsruher Tor vor wenigen Wochen haben sich nun die beiden betroffenen Immobilienunternehmen Bonava und BII Berlin Immo Invest zum gescheiterten Verfahren für einen neuen Kiez an der Kopenhagener Straße 82 und 96 zu Wort gemeldet. Diese Entwickler hätten einen Großteil der Wohnungen am S-Bahnhof Wilhelmsruh gebaut. Und stehen nun bis auf Weiteres mit leeren Händen da.

Geruch von Wilhelmsruh war schon zu DDR-Zeiten bekannt

Die Situation sei „ein Imageschaden für Pankow“, heißt es bei BII Berlin Immo Invest. Als bedenklich sieht man nicht nur die Tatsache, dass dem Berliner Markt 400 Wohnungen entgehen werden, sondern dass es sich bei 120 Einheiten um Sozialquartiere gehandelt hätte. „Die Arbeit und die eingebrachten Kapazitäten für das Bebauungsplanverfahren wären in jeglicher Hinsicht vergeudet“, warnt eine Sprecherin.

Dass es in Wilhelmsruh riecht, sei schon zu DDR-Zeiten bekannt gewesen. Jetzt, da endlich das Gutachten vorliegt, könnten zehn Jahre der Vorplanung für das Quartier Wilhelmsruher Tor umsonst gewesen sein. Das gehörte in Pankow genau wie das wegen eines Bodengutachtens gestoppt Vorhaben Ludwig-Quidde-Straße zu den Projekten mit hoher Priorität.

Sowohl die BII Berlin Immo Invest als auch die Bonava, das steht jetzt fest, werden sich nicht mit der Absage des Bebauungsplanverfahrens abfinden, sondern harte Verhandlungen mit dem Bezirksamt führen. „Wir wollen eine gemeinsame Lösung finden“, heißt es in einer Erklärung Bonavas. Ziel sei es nach der Absage des Projekts, zusammen mit dem Bezirk Pankow und dem Senat „Möglichkeiten in dem Geruchsgutachten ausfindig zu machen, die gegebenenfalls doch eine zumindest partielle Wohnbebauung in Wilhelmsruh zulassen“. Nach Auffassung der in Fürstenwalde ansässigen Firma sei es keineswegs bewiesen, dass eine Wohnbebauung durch die Messergebnisse prinzipiell ausgeschlossen ist, erklärt das Unternehmen den Standpunkt der Investoren.

Mit Spannung erwarten Pankows Bezirksverordnete immer noch eine ausführliche Vorstellung des kritischen Geruchsgutachtens, aus dem bisher nur Auszüge nach außen drangen. Zwei Termine fielen kurzfristig aus – zuletzt wegen einer Erkrankung des Gutachters. Sobald die Präsentation gelingt, wird das Amt für Stadtentwicklung wohl auch mitteilen, wie genau es nach der Absage des bisherigen Verfahrens konkret weitergeht. Eine Option: Man sattelt um. Von Wohnen auf Gewerbe.

Auf der aus Pankow gesehen rückwärtigen Seite des Bahndamms verarbeiten Betriebe Müll und Schrott, aber auch Back- und Röstwerk.

Foto: Thomas Schubert

Neue Details zu den 104 Einzelmessungen der Gerüche binnen zwölf Monaten nennt derweil Pankows Baustadtrat Vollrad Kuhn (Grüne). „Es sind verschiedene Industriebetriebe zweifelsfrei identifiziert“, teilt er auf Anfrage des CDU-Fraktionschefs Johannes Kraft mit. Da aber alle Firmen an der Flottenstraße in Reinickendorf seit Jahrzehnten ansässig sind, genießen sie nach Auffassung des Senats Bestandsschutz. Auch dann, wenn der Ausstoß von Gerüchen neue Wohnungen in Pankow blockiert. Bestehende Quartiere in Wilhelmsruh sind von den strengen Auflagen im Übrigen ausgenommen. Deren Bewohner müssen – trotz mehrerer Beschwerden – mit den Immissionen leben.

Die Investoren wollen juristische Schritte vermeiden

Neu ist der folgende Punkt: Kuhn räumt auf CDU-Nachfrage ein, dass die Messungen nur werktags stattfanden. Eben dann, wenn die Schornsteine der Betriebe qualmen. „Durch den Gutachter wird auf das Fehlen der eventuell nicht so hoch belasteten Termine an den Wochenenden und in den Nachtstunden, verbunden mit einer tendenziellen Überbewertung der betreffenden Fläche, hingewiesen“, sagt Kuhn. Dass die Baufläche an der Kopenhagener Straße problematisch ist, sieht man im Bezirksamt aber als erwiesen an. Der Hauptgrund der Belastung liege „in der Produktionsführung von Anlagen in Verbindung mit den Windrichtungen“. Die Konsequenz: „Es ist bei Neuplanungen zwischen Industriegebieten und Wohnen auf Abstände zu achten.“

Das Baugrundstück des Wilhelmsruher Tors in Pankow befindet sich direkt an einer neuen Grünanlage neben der Kopenhagener Straße hinter einer Umzäunung.

Foto: Thomas Schubert

Wie hoch die finanziellen Schäden durch das Platzen des bisherigen Plans aufseiten der Investoren ausfallen können, gab keiner der Bauherren preis. Klar ist aber: Grundstücke, die als Bauland für Wohnungen hohen Marktwert haben, sind nun mit einem Makel behaftet, der auch bei drehenden Winden nicht verfliegt. Schon deswegen sind weitere Schritte in Prüfung. Jedoch keine juristischen. Neben kritischen Äußerungen schlagen die Investoren diplomatische Töne an. Sie setzen auf Lösungen am Verhandlungstisch.

Vorab erteilt Bonava dem Kompromissangebot des Bezirks jedoch eine Absage. In seiner Erklärung formuliert es das Unternehmen so: „Die aktuelle Idee des Bezirks Pankow, ein reines Gewerbegebiet mit einem neuen Bebauungsplan zu etablieren, trägt Bonava erst einmal nicht mit. Denn wir sind als Projektentwickler voll und ganz auf Wohnbau fokussiert.“ Deshalb will der Investor beim Geruchsgutachten „nachjustieren“. Im Fall der Kopenhagener Straße ist nur eines ausgeschlossen: Dass es in Wilhelmsruh künftig weniger riecht.