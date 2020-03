Coronavirus in Pankow: Kita nach Krankheitsfall geschlossen

An der neuen Anlaufstelle für Coronvirus-Verdachsfälle im Vivantes-Krankenhauses Prenzlauer Berg stehen auch Familien mit Kindern an.

Nach einer Corona-Erkrankung in einer Kita in Prenzlauer Berg greift Pankow durch. Doch eine Schule bleibt trotzdem offen.

Berlin. Zwei positive Tests auf die Lungenkrankheit Covid-19 – aber zwei unterschiedliche Reaktionen: In Pankow verfolgen Verantwortungsträger nach der Ansteckung mit dem neuartige Coronavirus widersprüchliche Handlungsansätze. Während der Kita-Eigenbetrieb in der Pappelallee 40 in Prenzlauer Berg nach Bekanntwerden eines Falls am Montag sofort geschlossen hat, bekommen Kinder in der Privatschule „Schule Eins“ weiterhin Unterricht. Hier war ebenfalls eine Person erkrankt, wie die Schule auf ihrer Internetseite selbst mitteilte. Die Entscheidung gegen eine Schließung des Lernorts sei auf Anweisung des Gesundheitsamts Pankow geschehen, wird betont.