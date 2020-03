Schönhauser Allee in Pankow: Für Radweg fallen über 150 Parkplätze weg

Berlin. Eineinhalb Jahre vor der Berlin-Wahl soll ein Ergebnis her. Schließlich gilt der Umbau der Schönhauser Allee in Prenzlauer Berg trotz Rückschlägen weiter als ein Vorzeigeprojekt der rot-rot-grünen Landesregierung. Voller Ungeduldig drängen die Pankower Fraktionen auf die Neuverteilung des Straßenraums: Wo heute pro Fahrtrichtung je ein Streifen durch Parkplätze besetzt ist, sollen Radfahrer eine über zwei Meter breite und fast zwei Kilometer lange Spur erhalten – mit Schutzplanken gegen das Eindringen von Autos. Parkstreifen weg, Bahn frei für das Velo: das Rezept für die Verkehrswende in einem Kiez, in dem Grüne, SPD und Line um die Vormachtstellung kämpfen. „Unverzüglich“ solle man einen solchen Umbau auf der Magistrale in Pankow einleiten, wie es im neuesten Beschluss der Fraktionen heißt.

Umbau der Schönhauser Allee: Start der Maßnahme „eventuell noch in 2020“ Noch dient der Straßnrand auf beiden Seiten der Schönhauser Allee als Parkfläche für Autos. Ab 2021 fließt hier der Radverkehr.

Foto: Thomas Schubert „Unverzüglich“ lässt sich eine Ende der Prüfens und Planens allerdings unmöglich erzwingen. In Pankow ist die Verwunderung über einen Medienbericht groß, der nahe legt, dass der umgebaute Radweg schon dieses Jahr eröffnet wird. Bei einem Empfang der Pankower Grünen am 6. März wurde eben das auf mehrfache Nachfrage dementiert. „Die Abstimmungen laufen dazu noch intern. Der Umbau könnte eventuell noch in 2020 beginnen, wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind. Die konkreten Abschnitte stehen noch nicht fest“, gibt sich Verkehrsstadtrat Vollrad Kuhn (Grüne) betont zurückhaltend. Geschätzter Zeitpunkt der Eröffnung des Radwegs nach Kuhns Einschätzung: 2021. Mitten im Berliner Wahljahr. Infravelo plant Radspur zwischen Eberswalder Straße und Stargarder Straße Auch Verkehrs-Staatssekretär Ingmar Streese spricht lediglich davon, dass das Vorhaben noch 2020 „angeschoben“ wird. Die landeseigene Gesellschaft Infravelo plane auf der Schönhauser Allee eine geschützte Radspur im Abschnitt Eberswalder Straße und Stargarder Straße in beiden Richtungen, „vielleicht auch noch bis zur Wichertstraße“. Aber was geschieht mit den Parklets, jenen hölzernen Fahrradgaragen, die derzeit auf dem Parkstreifen stehen und den neuen Radweg blockieren würden? Wie werden die im Planerdeutsch „Leitboys“ genannten Planken, die den Radstreifen vor dem Einscheren von Autos schützen werden gestaltet sein? Solche Details sind aus Stadtrat Kuhns Sicht noch nicht spruchreif. Pankower Grüne: Mehr Fahrräder als Autos auf der Schönhauser Allee Ob 2020 oder 2021: Pankows Grünen-Fraktionschefin Cordelia Koch hält die Eingriffe in die jetzige Verkehrseinteilung für über überfällig. Sie sagt: „Autos nehmen derzeit noch viel zu viel Platz ein, verglichen mit der Zahl der Verkehrsteilnehmer, die sie transportieren: Zwei Fahrspuren und dazu noch eine für Parkplätze. Der Radweg hingegen ist viel schmaler als eine einzelne Autospur. Und das, obwohl inzwischen ebenso viele Fahrräder wie Autos auf der Schönhauser Allee unterwegs sind.“ Abriss der Schönhauser Allee kein Hindernis Von der Sorge, den neu gebauten Radweg beim Abbruch der Schönhauser Allee im Bereich der Autobrücke über den Ringbahngraben gleich wieder einreißen zu müssen, wollen sich SPD-Fraktionschef Roland Schröder und die Pankower Grünen nicht mehr schrecken lassen. 2024 steht wie berichtet der Neubau der Schönhauser-Allee-Brücke an – ein der größten Baustellen in Pankow in diesem Jahrzehnt. Womöglich ergibt sich beim Neubau der Brücke sogar eine Chance, die Straße in dem Bereich ganz neu zu konzipieren. Noch aber wollen Verkehrspolitiker das abbruchbedrohte Straßenstück über der kaputten Brücke vom Umbau aussparen. „Das sind 100 Meter, Straße. Aber die Schönhauser Alle hat eine Länge von zwei Kilometern. Dort brauchen wir mehr Sicherheit für Fuß- und Radverkehr“, beschreibt Schröder das Ziel die Neugestaltung, die möglichst schnell kommen muss. „Unverzüglich“, das ist aus Planersicht klar, klappt es jedenfalls nicht, selbst wenn alle wollen.