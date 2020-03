Berlin. In Prenzlauer Berg hat eine neue Abklärungsstelle für Coronavirus-Verdachtsfälle eröffnet. Sie befindet sich in Räumen des ehemaligen Vivantes-Krankenhauses Prenzlauer Berg in der Diesterwegstraße im Bezirk Pankow. An der Einrichtung, die am Montagvormittag um 10 Uhr öffnete, fand sich rasch eine Schlange von mehr als 100 Menschen ein. Von der Straßenbahnhaltestelle Fröbelstraße und vom S-Bahnhof Prenzlauer Allee näherten sich weitere stark hustende Frauen und Männer.

Manche, die sich im früheren Vivantes-Krankenhaus auf das neuartige Coronavirus testen lassen wollen, tragen Schutzmasken, einige sind mit Schal vermummt. Viele husten in die Armbeuge. Gleich zur Eröffnung der neuen Abklärungsstelle für Corona-Verdachtsfälle im Bezirk Pankow hieß es für rund 100 Besucher: Anstehen im Nieselregen. Alle Informationen zum Coronavirus in Berlin finden Sie hier.

Neue Anlaufstelle für Coronavirus in Pankow: Besucher treffen auf Bauarbeiter

Direkt vor der Coronavirus-Anlaufstelle im Vivantes Krankenhaus Prenzlauer Berg rangieren Radlader und Bagger. Die Bauarbeiter sind besorgt.

Foto: Thomas Schubert

Einer nach dem anderen wird in das flache Nebengebäude des historischen Krankenhauses an der angrenzenden Fröbelstraße hineingebeten. Doch wer einen Arzt sprechen will, braucht Geduld. „Zwei Stunden stand ich mit schlimmem Husten im Regen“, berichtet Morgenpost-Leser, der Peter genannt werden will, am Telefon von seiner Erfahrung mit der neuen Anlaufstelle in Prenzlauer Berg.

Besucher der Coronavirus-Anlaufstelle Pankow: Test erst in sieben Stunden möglich

Im Behandlungsraum angelangt, sei ihm gesagt worden, dass er sieben Stunden auf einen Corona-Test warten muss. „Das ist irre. Ich kann nur jedem davon abraten“, sagt Peter. Er habe sich inzwischen ein Rezept für ein Antibiotikum besorgt und hofft, dass der Husten damit besser wird.

„Aber ob ich Corona habe, weiß ich nicht“, wendet er ein. Er habe vor wenigen Tagen Kontakt zu einer Frau gehabt, die aus Mailand stammt. Daraufhin habe er sich bei der Anlaufstelle wegen des starken Hustens testen lassen wollen. Neun Stunden warten auf einen Abstrich sind Peter aber zu viel.

Die neue Abklärungsstelle für Coronvirus-Verdachsfälle befindet sich in einem Nebengebäude des Vivantes-Krankenhauses Prenzlauer Berg.

Foto: Thomas Schubert

Verdacht auf Coronavirus: Familien müssen stundenlang im Regen warten

Draußen trösten Eltern quengelnde Kleinkinder, die ebenso im Regen stehen wie junge Männer mit Kapuzenpullover und Senioren mit Wollmützen. Sie alle müssen sich vor dem Krankenhaus Prenzlauer Berg arrangieren mit Bauarbeitern, die am Montag ihren Auftrag an der Diesterwegstraße zu Ende bringen müssen. Trotz der neuen Anlaufstelle.

„Wir pflanzen hier Bäume“, erklärt ein Bauarbeiter, der sich mit einem dicken Schal vor einer möglichen Ansteckung schützen möchte. Die Gruben im Gehweg sind schon ausgehoben. Aber auf einer der beiden Straßenseiten befindet sich jetzt die Schlange der Wartenden vor der Corona-Anlaufstelle. „Keine Ahnung, wie das gehen soll“, sagt der Arbeiter, während Bagger und Radlader den restlichen Bauschutt von der Straße heben.

Angst vor dem Coronavirus: Bauarbeiter schützen sich mit Schals

Der Mann mit dem Schal hält sich mehrere Meter von den Besuchern der Anlaufstelle entfernt – „bleibt bloß gesund, hat unser Chef gesagt“, begründet er die Vorsicht. So haben die Wartenden und Arbeiter eines gemein: Immer neue Meldungen über die Ausbreitungen des Coronavirus in Berlin versetzen sie in Sorge. Am Montagmittag waren in Pankow vier Infektionen mit der Lungenkrankheit Covid-19 nachgewiesen.

Vermummt zum Selbstschutz: Bauarbeiter vor dem Krankenhaus Prenzlauer Berg möchten sich nicht mit dem Coronvirus anstecken.

Foto: Thomas Schubert

Eigentlich war der Betrieb des Krankenhauses Prenzlauer Berg 2019 beendet worden – nun plant das Bezirksamt Pankow eine Neunutzung des Areals mit Büros, Wohnungen, kulturellen Angeboten und einem Standort für ein Flüchtlingsheim. „Die stationäre Versorgung vom Standort Prenzlauer Berg konnte bereits in das Klinikum im Friedrichshain verlegt werden. Der Umzug ist seit Anfang Februar abgeschlossen“, teilt eine Vivantes-Sprecherin auf Anfrage mit. Nun ging das Nebengebäude doch wieder in Betrieb.

Ärzte im Krankenhaus Prenzlauer Berg entscheiden, ob sich Test auf Coronavirus lohnt

Und was können Besucher in der neuen Anlaufstelle offiziell erwarten?„Ob eine Coronavirus-Diagnostik sinnvoll ist, entscheidet eine Ärztin beziehungsweise ein Arzt nach einem Beratungsgespräch, sodass der Test vor Ort durchgeführt werden kann. Die Anlaufstellen werden separat vom Klinikbetrieb eingerichtet“, heißt es von Vivantes.

