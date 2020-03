Berlin. Dabei sein ist alles. Der Weg ist das Ziel. Es sind Floskeln, die denen leicht über die Lippen gehen, die in zwölf Stunden mit dem Flugzeug zu den Olympischen Spielen 2020 in Tokio reisen. Wenn die Reifen des Fliegers nach einem Interkontinentalflug japanischen Boden berühren, setzen Jürgen Pansien und Sven Marx zum Schlussspurt an. Es wird das Ende einer 15.000 Kilometer langen Fahrrad-Reise sein. Wenn alles gut geht.

Berlin - Tokio, fünf Monate im Sattel. Das ist ihr Programm. Reifen flicken, Gebirgspässe bezwingen, Coronavirus-Gebiete in China und Süd-Korea durchqueren. All die Mühe mit einem 100 Kilogramm schweren Spezialfahrrad. Zwei Pedal-Ritter, der eine blind - Jürgen Pansien -, der andere mit halb entfernten Tumor im Kopf - Sven Marx. Warum riskieren sie das?

Marx, der gerade eine Bestrahlung hinter sich hat, ein Hüne, der schon einmal alleine mit dem Fahrrad um die Welt fuhr, antwortet lapidar: „Weil es geht.“

Fahrrad-Reise von Berlin nach Tokio über Russland, China und Korea

Sonnabend, 7. März. Diesen Tag im Kalender haben sich die Extrem-Radfahrer vor mehr als einem Jahr dick eingekreist. Es ist der Tag, an dem sie das Brandenburger Tor hinter sich lassen werden. Wenn sie eskortiert von der Polizei und einem Konvoi von Fans mit ihrem Tandem erst nach Weißensee rollen. Der Zeitplan: 10 Uhr Abschied nehmen an der Quadriga, 11 Uhr Abschied nehmen vom Antonplatz. Dann nach Osten hinaus aus Berlin. Hinein in die weite Welt. Dann treten, treten, treten. Schlafen im Zelt. Polen, Russland, Kasachstan, China. Ankunft am 25. August in Tokio zur Eröffnung der Olympischen Spiele. Das ist der die Mission.

Mehr als zwölf Monate der Vorbereitungen der Vorbereitung verbrachten Pansien und Marx vor allem mit zwei Fragen: Was nehmen wir mit? Was lassen wir weg? Antwort Nummer eins: „Notfallkekse mit Schoko. Die geben Kraft und sind leicht“, verrät Pansien, der sich nach einer Radiosendung über die Weltreise seines Begleiters für die erneute Langstrecken-Fahrt meldete. Antwort Nummer zwei: „Schwere Klamotten aus Baumwolle“. Pansien deutet auf Funktionskleidung, die sich leicht verstauen lässt, wenn man nicht gerade Wintereinbrüche erlebt und Bergpässe an der kasachisch-chinesischen Grenze überquert.

Dort wählt man den flachsten Übergang, den es gibt. Nur 2500 Meter Höhe. Zwar besitzt das Tandem eine elektrische Anfahrhilfe - aber Pässe bezwingt man dennoch mit Muskelkraft. Darauf legen die Herrschaften wert. Ihren Leitspruch haben sie auf Flyer und Plakate gedruckt. „Der Heizer ist blind, der Pilot hat einen Hirntumor. Wir wollen das Unmögliche möglich machen.“

Sven Marx startete Weltreise mit dem Fahrrad nach Tumor-Operation

Marx hat mit solchen Missionen Erfahrung. 2017, acht Jahre nachdem ihm Ärzte einen Tumor zur Hälfte herausgeschnitten hatten und Maschinen ihn am Leben hielten, fuhr der frühere Tauchlehrer aus Weißensee dem Krebs zum ersten Mal davon. Von April 2017 an durchquerte er in 17 Monaten 34 Länder und legte dabei 32.000 Kilometer zurück. Einschließlich Audienz beim Papst.

Diesmal müssen sich zwei Männer über Gipfel quälen und durch die Tiefen der Ebene mühen. Fast alles, was unterwegs kaputt gehen kann, wird Fahrrad-Spezialist Sven Marx eigenhändig reparieren können. „Unser Hauptproblem ist der Platz“, sagt der Schrauber. Kleidung und Proviant zweier Fahrer für eine Interkontinentalfahrt an einem Tandem zu befestigen, das ist eine komplizierte logistische Übung.

Ein voll beladen 100 Kilogramm schweres Tandem trägt den blinden Jürgen Pansien (l.) und den krebskranken Sven Marx über Berge und Ebenen zur Fähre nach Japan.

Foto: Thomas Schubert

Was essen wir? Wann machen wir Pause? Wo kehren wir ein? Marx und Pansien wollen und müssen das einvernehmlich entscheiden. Jeden Tag. Sie sehen sich als Botschafter des Behindertensports. Sie wollen in Japan die Inklusionsfackel tragen. Damit die große Fahrt von Berlin nach Tokio gelingen kann, musste das Duo Sponsoren anwerben, will unterwegs bei Facebook und Youtube berichten. Das privat eingebrachte Reisebudget ist teurer als ein Langstreckenflug nach Japan in der Businessklasse. 7500 Euro pro Kopf.

Straßenverkehr gefährlicher als Coronavirus

Und das Coronavirus? Bereitet das Angst? Beide Männer schütteln langsam den Kopf. Auch weil der Kurs ursprünglich nur 100 Kilometer nördlich von Wuhan vorbeiführen sollte, sei man jederzeit in der Lage, den Kurs möglichen Sperrungen anzupassen. „Die Gefahr, dass uns ein Auto von der Straße schubst, ist viel, viel größer als die Gefahr durch Corona“, meint Marx. „Auch der wackelige Putz am Dach meines Nachbarn macht mir mehr Angst.“

Eine Epidemie in China und Südkorea lässt die Maxime „Dabei sein ist alles“ für die Ankunft in Japan nur noch wichtiger erscheinen. Das offizielle Motto des Mammut-Ritts: „Inklusion rockt und rollt.“

Zwischendurch stoppt das Duo in etlichen deutschen Landesvertretungen. Und hofft, am Ziel bei den Olympischen Spielen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu treffen. „Bis jetzt sieht es so aus, dass es klappt“, verrät Pansien. Eine Fahrrad-Weltreise kann er anders als Marx noch nicht vorweisen. Aber bei wem die Kräfte bei ersten Tests für das Stilfser Joch reichen, der schafft es auch nach Japan. „Aufgeben“, sagt Marx, „das heißt übersetzt nur: Ich habe keine Lust mehr.“

Sven Marx und Jürgen Pansien feiern am Straßenrand Geburtstag

Nach einer mehr als ein Jahr langen Vorbereitungen nehmen Pansien und Marx ihre 15.000 Kilometer lange Reise nun in Angriff.

Foto: Thomas Schubert

Zur Lebenslust der beiden Männer passt, dass beide während der Reise am Wegesrand Geburtstag feiern wollen. Am 28. März begeht Pansien seinen 63. „Dann sind wir irgendwo bei Kiew und trinken eine Cola“, sagt der Sozialarbeiter voraus. Am 13. Mai freut sich der dann 52 Jahre alte Sven Marx seines Lebens. Womit er in der kasachischen Steppe die Gläser befüllen wird, lässt der Inhaber der Fahrrad-Werkstatt Berlin Bike Tour in Prenzlauer Berg offen. Zu viel planen, das macht unglücklich. So viel hat er bei seiner Weltumrundung gelernt. Zu große Schritte hält er sowieso für übertrieben.

So fällt die erste Etappe verglichen mit dem großen Ganzen recht klein aus. Nur 35 Kilometer jenseits von Berlin haben sich Marx und Pansien am Sonnabend in der Nähe von Strausberg ein kleines Quartier gebucht. „Es ist das Einzige, was wir reserviert haben“, sagt Pansien. Nur das Ziel steht fest. Und der ungefähre Weg.

Die Fahrt Berlin - Tokio startet am Sonnabend, 7. März, um 10 Uhr am Brandenburger Tor. Am Freitag, 6. März, präsentieren Sven Marx und Jürgen Pansien das Projekt ab 18.30 Uhr im Kino Toni, Antonplatz 1, 13086 Berlin.

