Blankenburger Süden: Kurskorrektur für neue Tram möglich

Berlin. Erst wenn die Schienen liegen, dann wird gebaut. Wenigstens diese Annahme zum neuen Stadtquartier Blankenburger Süden können alle Entscheidungsträger in Pankow unterschreiben. Wenn ab 2027 tatsächlich 6000 Wohnungen auf den früheren Rieselfeldern am Blankenburger Pflasterweg entstehen sollten, wird die Straßenbahn das Rückgrat der Mobilität bilden. Aus Sicht des Senats ist das ein Fakt – auch wenn in den vergangenen Monaten Forderungen nach verlängerten U-Bahnlinien und sogar Seilbahnen durch den am stärksten wachsenden Bezirk Berlins hallten.

Vor allem der wahrscheinliche Kurs der Straßenbahn M2, deren Gleise von Heinersdorf zum S-Bahnhof Blankenburg verlängert werden, stieß Gegnern des Großprojekts bitter auf: Durch Gleise und die Wendeschleife der Tram, die nicht nur das Quartier Blankenburger Süden anbindet, sondern auch die mit mehr als 1000 Parzellen größte Erholungsanlage Europas durchqueren soll, wären Lauben und Gärten dem Abriss preisgegeben.

Schlimmstenfalls gingen mehrere Hundert Grundstücke verloren, wie der Siedlungsverein vorrechnet. Auch wenn der Senat betont, dass die endgültige Entscheidung zur Streckenführung der Tram noch aussteht, ergreifen Bezirkspolitiker jetzt die Initiative. Mit einem neuen Antrag wollen Verordnete der Linken und der SPD Frieden mit den betroffenen Siedlern schließen. An der Anlage Blankenburg vorbei statt hindurch – das ist hier das Ziel.

Straßenbahn M2 soll Umweg um die Anlage Blankenburg fahren

Laut Vorschlag von Linken und SPD durchquert die Tram das künftige Neubaugebiet, umfährt dann aber die Siedlung, biegt an der Einmündung der Straße Schäferstege ab und folgt der Schäferstege bis zur Blankenburger Bahnhofstraße.

„Die Endhaltestelle und die Wendeschleife der Straßenbahn werden nördlich der Bahnhofstraße und östlich des S-Bahnhofs Blankenburg angeordnet“, schlagen die Fraktionen vor. Um von hier aus den S-Bahnhof zu erreichen, müssten Fahrgäste der Tram einen Tunnel durchqueren. So ließe sich nach Ansicht der Antragsteller der Schaden an der Anlage Blankenburg minimieren. Wenn auch die Grünen dem Antrag an diesem Mittwoch in der Bezirksverordnetenversammlung zustimmen, muss das Bezirksamt beim Senat auf die Umsetzung dieser Alternative drängen.

Pläne für eine verlängerte Metrotramlinie M2, die vom Alexanderplatz zum S-Bahnhof Blankenburg führt, stoßen in Blankenburg auf Widerstand. Demonstranten enthüllten im Januar Plakate am Alexanderplatz.

Foto: Thomas Schubert

Aber ist diese Tramstrecke tatsächlich schonender für Bestandsbauten als die Vorzugsvariante der Senatsverkehrsverwaltung? Der CDU-Fraktionsvorsitzende Johannes Kraft hat Zweifel. „Die Schäferstege ist mit einer Breite von sechs Metern sehr schmal“, warnt Kraft.

Man müsse bedenken, dass in dieser Schlucht zwischen Wohnhäusern, Gärten auch eine Lärmschutzwand gegen die Straßenbahn Platz finden soll. „Es werden sicherlich auch hier große Eingriffe ins Privateigentum der Siedler nötig sein“, meint Kraft.

CDU und SPD wollen U10 vom Alexanderplatz nach Buch

Weil die Pankower CDU diese Eingriffe für zu groß und die Leistungsfähigkeit der Tram für zu klein hält, drängt Kraft erneut auf einen Verzicht des Projekts.

Stattdessen benötige man den Bau einer U-Bahnlinie 10 vom Alexanderplatz, über Weißensee, Blankenburg und Buch. Der Christdemokrat will sogar soweit gehen, den Blankenburger Süden in Frage zu stellen, wenn die U-Bahn nicht kommt. Falls deine U10 zu teuer sei oder sich erst spät verwirklichen lässt, müsse man so lange auf bestimmte Pankower Großprojekte verzichten.

Grüne halten die Straßenbahn für die einzige realistische Lösung

Inzwischen gibt es für die U10 in Pankow eine inoffizielle große Koalition. Denn auch die SPD wünscht sich eine unterirdische Lösung angesichts der Pläne für insgesamt mehr als 20.000 Neubauwohnungen in dem Gebiet. „Immer mehr Menschen wollen leistungsstark, zuverlässig, robust, barrierefrei, preiswert und klimaneutral von A nach B kommen. Dass dies nicht allein durch die Straßenbahnen geschultert werden kann, liegt auf der Hand“, meint SPD-Verkehrspolitiker Tino Schopf.

Straßenbahn M2 könnte Alt-Blankenburg erschließen – und die Erholungsanlage schonen

Hauptkritiker des Vorschlags: die Berliner Grünen. Aus ihrer Sicht ist der U-Bahnneubau, der wohl eine dreistellige Millionensumme verschlingen würde, im Vergleich zur Tram viel zu teuer. Die Planung und Bauzeit würde deutlich mehr als zehn Jahre in Anspruch nehmen – während die Tram pünktlich zum Baustart des Blankenburger Südens rollen könnte.

Als schonenden Kompromiss für die M2-Strecke schlägt die Grünen-Abgeordnete Daniela Billig eine abgeänderte Streckenführung vor. Dabei würde die Tram nördlich des neuen Quartiers Blankenburger Süden überhaupt nicht mehr nach Westen zum S-Bahnhof Blankenburg abbiegen und die Erholungsanlage beschädigen. Stattdessen würde die Tram weiter nach Norden verlaufen und den alten Dorfkern von Blankenburg erschließen, der damit eine Direktverbindung zum Alexanderplatz erhielte.

Senat bezeichnet Vorzugsvariante für die Tram als „grobe, beispielhafte Streckenführung“

Auch für die jetzige Lösung gibt es noch Verhandlungsspielraum. In einer neu herausgegebenen „Projektzeitung“ zum Blankenburger Süden, die den Stand der Planung Anfang 2020 wiedergibt, reagiert der Senat auf die Kritik an der bisherigen Vorzugsvariante für die Straßenbahn, für die man Parzellen der Anlage Blankenburg opfern müsste. Diese umstrittene Variante der Straßenbahn M2 quer durch die Anlage gebe nur eine „grobe, beispielhafte Streckenführung“ an, lautet die Erklärung.

Im Bereich neuen Wohnquartiers bestehe für die Lage der Gleise noch eine Variabilität von etwa 200 Meter Breite nach Nordosten und Südwesten. Im Bereich der Erholungsanlage Blankenburg betrage der Spielraum von etwa 50 Meter bei der exakten Lage der Trasse. Wer seinen Garten oder sein Haus im Gebiet behalten kann und wer seinen Lebensmittelpunkt in der Anlage verliert, zeigen also erst zukünftige Entscheidungen.