Pankower Tor: Krieger baut Holzkitas, Schulen und Galerie

Berlin. Nach harten Schlussverhandlungen, die sich über Monate hinzogen, hat Investor Kurt Krieger soeben den Durchbruch für die Aufstellung des Bebauungsplans für das Pankower Tor bekanntgegeben. Auf der Gelände des früheren Güterbahnhofs Pankow ist der Weg nun frei für den Bau von 2000 Wohnungen – davon kommen 30 Prozent mit geförderten Mieten besonders preisgünstig auf den Markt.

Ein „wichtiger Meilenstein“, wie Krieger verkündet. Neu sind folgende Abmachungen mit dem Bezirksamt Pankow: Krieger baut auch zwei Kindertagesstätten, die in Holzbauweise errichtet werden sollen, eine Grundschule auf dem Hauptteil des Areals und eine weiterführende Schule im Ostteil des Geländes. Dort befinden sich derzeit aber nach wie vor drei Eisenbahn-Denkmale, über die seit vielen Jahren auch gerichtlich gestritten wird.

Historischer Rundlokschuppen wird saniert und neu genutzt

„Derzeit wird von den Fachämtern geprüft, ob es möglich ist und was es braucht, um auf der Fläche östlich der Prenzlauer Promenade eine weiterführende Schule bauen zu können“, heißt es in der Mitteilung Kriegers. Damit liegt die Verantwortung bei den Denkmalschutzbehörden und dem Bezirksamt Pankow. Baustadtrat Vollrad Kuhn (Grüne) hatte bereits vor Wochen eine Einigung angedeutet: „Herr Krieger hatte seine Bereitschaft erklärt, den Rundlokschuppen zu sanieren. Allerdings war das verknüpft mit einigen anderen Aspekten, unter anderem die Entscheidung des Bezirks, eine Schule auf der Ostfläche einzuordnen“, sagt Kuhn. Wie der sanierte Rundlokschuppen, das prägende Bauwerk auf der riesigen Brache, genutzt wird, ist noch offen.

Denkmalschutz versus Schulplatzmangel

Der Verbleib der beiden anderen Bahn-Denkmale, einem Halbrundschuppen aus der Gründerzeit und einem Wirtschaftsgebäude aus der DDR-Epoche, wird immer noch heftig diskutiert. Denn genau in dem Bereich soll die neue Gemeinschaftsschule erbaut werden. So steht Denkmalschutz gegen Schulbedarf.

In allen anderen Punkten herrscht jetzt Konsens. Die Krieger Handel SE sicherte am Freitag zu, „alle Kosten, die direkte Folgen oder Voraussetzungen des Wohnbauvorhabens sind“, selbst zu tragen. Dazu zählen beispielsweise die soziale, technische und grüne Infrastruktur am Pankower Tor. Ein Schwerpunkt liegt hier im Bereich des S- und U-Bahnhofs Pankow. Hier soll ein offen gestaltetes Stadtquartier mit einem Nutzungsmix aus Einzelhandel, Dienstleistungen, Wohnen und Büros sowie Flächen für eine bezirkliche Bibliothek und Galerie entstehen. Letztere will Krieger an den Bezirk vermieten.

Krieger halbiert Verkaufsfläche am Pankower Tor im Sinne von „Vielfalt im Quartier“

Voraussetzung für die Einigung war eine Reduzierung der zunächst geplanten Verkaufsflächen von 25.000 Quadratmeter auf 12.500 Quadratmeter, was die Krieger Handel SE zugesteht. „Letztlich gibt es dadurch mehr öffentliche Nutzungen und Vielfalt im Quartier“, heißt es in der Stellungnahme des Investors.