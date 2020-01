Berlin. Er ist es gewohnt, dass man Seilbahnen als unsinnige Spielerei darstellt. Trotzdem sieht Professor Heiner Monheim Gondeln, die in Amerika, Afrika und Asien Menschen über topographische Hindernisse schweben lassen, als Verkehrsmittel der Zukunft an.

Bei einem Fachvortrag auf Einladung des Bezirksamts Pankow hat der Planer nun erklärt, wie die „urbane Seilbahn“ Berliner Kieze verbinden kann. Vor allem bei der Planung von neuen Siedlungsgebieten, wie sie in Pankow an etlichen Stellen entstehen sollen, seien Seilbahnen „sehr relevant“, wie Monheim betont – als Mittel, um Lücken im Schienennetz zu schließen.

Bis zu 60 solcher Verknüpfungsgebiete in Berlin hält der Experte wie möglich. Diese Botschaft stößt in Pankow, wo man 25.000 neue Wohnungen plant, auf viel Gegenliebe.

Pankow will zur treibenden Kraft für Verkehrsplanung werden

Denn auch Bezirksbürgermeister Sören Benn (Linke) sieht Seilbahnen nicht als Spielerei, sondern als Teil einer ernsthaften Lösung. Der Vortrag macht deutlich: Er und die anderen Entscheidungsträger sind zwar nicht zuständig für die Verkehrsplanung. Sie sind aber entschlossen, neue Impulse zu setzen.

Auslöser der Anfrage zur Beratung durch Heiner Monheim zu Seilbahnsystemen in Pankow seien Sorgen bei der Planung der großen Stadtquartiere wie dem Blankenburger Süden mit bis zu 6000 Wohneinheiten gewesen. „Wir haben den Eindruck gewonnen, dass die Verkehrsplanung Zeiträume in Anspruch nimmt, die Generationenprojekten gleichen“, sagt Benn. „Und wir denken, dass wir nicht so lange warten können, die Infrastrukturprobleme zu lösen, weil wir vielen Leuten ein neues Zuhause geben müssen.“

Monheim sieht Seilbahnen als Mittel zum Lückenschluss im Netz

Was wäre also, wenn sich neue Stadträume im Flug erreichen ließen? Ginge es nach Professor Heiner Monheim, wäre diese Möglichkeit in der Hauptstadt längst da. In Berlin kommen Gondeln aus seiner Sicht überall dort in Frage, wo eine Lücke im heutigen Verkehrsnetz klafft. Es brauche aber als erstes einen Masterplan des Senats, um alle möglichen Verknüpfungspunkte zu ermitteln und dann die sinnvollesten Projekte zu prüfen – unter Beteiligung der Bürger.

Ihm und seiner Planungsfirma gehe es darum, beim Thema Verkehr „so kreativ und innovativ wie möglich zu sein. Wir verzweifeln an der Innovationsunfähigkeit der Systeme“, klagt Monheim. Zu den häufigsten Missverständnissen gehöre, dass man Seilbahnen als Vehikel nur für den alpinen Raum vermute. Dies sei zwar der häufigste Verwendungszweck, doch „urbane Seilbahnen“, wie sie zum Beispiel in der bolivianischen Metropole La Paz vorkommen, seien konkurrenzfähig mit Bussen und Straßenbahnen. Monheim hält sie sogar für überlegen – wegen kurzer Planungszeiten und geringer Kosten.

Seilbahn-Experte nennt Kapazität von 7000 Fahrgästen pro Stunde

„Seilbahnen sind in Windeseile gebaut“, sag der Planer. „Hubschrauber bringen vorgefertigte Stützen und versenken sie im Fundament. Fertig.“ 13 Monate seien von der ersten Idee bis zum Betriebsstart einer Bahn in Koblenz vergangen. Bis zu 7000 Fahrgäste pro Richtung und Stunde ließen sich bestenfalls auf dem Luftweg transportieren. „Jede Staustrecke ist seilbahnverdächtig“, sagt Monheim zur Vermeidung von motorisiertem Verkehr.

Es gebe sogar Überlegungen großer Investoren, sich an den Finanzierungskosten zu beteiligen und Stationen auf ihrem Gelände zu ermöglichen – Monheim nennt dazu das schwedische Möbelhaus Ikea, das derzeit prüft, wie man auf Parkplätze verzichten kann. Dieser Gedanke interessiert auch Sören Benn. Er hält es für möglich, dass Seilbahnstationen zur Aufwertung von Stadtteilen beitragen. Womöglich könne man Haltestellen in Einkaufszentren integrieren – „dann schwebt man von dort nach Hause“, meint der Bürgermeister.

Senatsverkehrsverwaltung sieht wenige Chancen für Seilbahnen

Bei der Senatsverkehrsverwaltung stößt die Idee aus Pankow, Seilbahnen als Teil des öffentlichen Personennahverkehrs zu prüfen, hingegen auf große Skepsis. „Seilbahnen dienen in der Regel zur Überwindung von großen Höhenunterschieden in den Bergen oder zur Überbrückung von Flüssen, also dort, wo Straßen viel aufwendiger oder nicht möglich sind“, weist Sprecherin Dorothee Winden auf topographische Unterschiede zu Erfolgsbeispielen hin.

Zwar befindet sich in Pankow mit den Arkenbergen die höchste Erhebung Berlins – aber das Einsatzfeld in Pankow läge eher in flachen Gefilden. Außerdem verweist die Verkehrsverwaltung auf „erheblichen Investitionen“, die für eine Neueinführung von Seilbahnen als zusätzliches Verkehrsmittel nötig seien. Wahrscheinlich müsste die BVG eine ganz neue Abteilung aufbauen. „Insofern stellt sich die Frage nach der Finanzierbarkeit solcher Projekte“, zieht Winden ein mögliches Projekt in Zweifel.

Senat befürchtet Windprobleme und Höhenangst bei Fahrgästen

Den Pluspunkte, die Professor Monheim herausarbeitet, stellt die Senatsverkehrsverwaltung eine Reihe von Nachteilen gegenüber: So sei die Seilbahn mit nur etwa 15 km/h langsamer als eine Straßenbahn, die auf freien Strecken auf über 50 km/h beschleunigen kann. Auch künftig wolle der Senat, etwa beim Blankenburger Süden, der Straßenbahn Vorrang geben. Schon der Zustieg zu Seilbahnen sei zeitaufwendiger und nicht barrierefrei – denn um vorwärts zu kommen, muss man erst hinauf zur Gondel. Selbst Wetterempfindlichkeit und psychische Schwierigkeiten führt die Senatsverwaltung gegen die Seilbahn ins Feld: „Fahrgäste mit Höhen- und Platzangst sind von der Nutzung ausgeschlossen“, heißt es einerseits. Und: „Der Betrieb muss ab bestimmten Windgeschwindigkeiten eingestellt werden.“

All diese Einwände sind Monheim lange bekannt. Je nach Ausführung seien „urbane Seilbahnen“ bis zu 25 km/h schnell, kontert er. Außerdem müssten sie nicht an Kreuzungen und Stauenden stoppen. Und gegen die Sturmempfindlichkeit gebe es Konstruktionen mit mehreren Seilen, die dann entsprechend teuerer sind. Dass die Entwicklung noch nicht weiter ist, schreibt der emeritierte Professor der Universität Trier den Herstellerfirmen zu, die in Deutschland sehr konservativ agieren. „Eigentlich ist Deutschland Technologieführer – aber hier sind wir weit davon entfernt.“