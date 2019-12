A114 - Anschluss zwei Wochen komplett gesperrt

Berlin. Neuer Verdruss für Autofahrer in Berlin. Die Anschlussstelle Schönerlinder Straße an der A114 in Buch wird ab Donnerstag komplett gesperrt. Grund ist die Sanierung der B109, die über die Autobahn führt. So erhalten die Auffahrten neue Asphaltdecken.

Die Sperrung dauert von Donnerstag, 5. Dezember, bis Freitag, 20. Dezember, teilt die Senatsverkehrsverwaltung mit.

Die Umleitung erfolgt über Bucher Straße, Hobrechtsfelder Chaussee, Schönerlinder Chaussee, B 109, Mühlenbecker Straße (L 305) zur Anschlussstelle Mühlenbeck (A 10) bzw. in umgekehrter Fahrtrichtung.

Ab Anfang 2020 werden die Fahrbahnen und Entwässerungsanlagen zwischen der Zufahrt zum Gewerbegebiet Schönerlinder Straße 29 und er Einmündung Am Posseberg Nord erneuert. Diese Arbeiten sollen bis Mai dauern.

Saniert wird die B109 bereits seit Ende 2017.