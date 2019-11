Pankow: Wegen Gestank fällt der Bau von 400 Wohnungen aus

Nach mehr als fünf Jahren Planung ist das Bauprojekt Wilhelmsruher Tor in Pankow mit 400 Wohnungen vorerst geplatzt. Der Grund: Gestank. Wie die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung nun bekannt gibt, ist der Bau des neuen Quartiers nicht mit den Geruchsimmissionen aus einem benachbarten Gewerbegebiet in Reinickendorf zu vereinbaren.

Gießereigeruch, Abfallgeruch, Röstereigeruch und Bäckereigeruch ermittelt

„In vier von fünf Beurteilungsflächen werden die Immissionswerte für Wohnen nach der Geruchsimmissionsrichtlinie (GIRL) deutlich überschritten“, warnt Staatssekretär Sebastian Scheel in seiner Antwort auf eine Anfrage des SPD-Abgeordneten Torsten Hofer. Zuvor hatten Experten die Geruchsentwicklung auf dem Grundstück intensiv geprüft.

„Nach Abschluss der Untersuchung wurde festgestellt, dass aufgrund der Überschreitung der Immissionswerte für Wohnen auf einem Großteil der Fläche keine Wohnungen geschaffen werden können“, sagt Scheel. Bei der zwölf Monate langen Untersuchung sei Gießereigeruch, Abfallgeruch, Röstereigeruch und Bäckereigeruch ermittelt worden.

Senat fordert Neuplanung des Projekts Wilhelmsruher Tor

Der jetzige Plan zum Bau von 400 Wohnungen ist mit diesem Prüfungsergebnis nicht mehr zu halten. „Aufgrund der Geruchsimmissionen ist es notwendig, dass städtebauliche Konzeptgrundlegend zu ändern“, gibt Scheel bekannt. Ob das Projekt mit einem deutlich verkleinerten Bauvolumen auf dem einzigen unbelasteten Teil des Grundstücks am S-Bahnhof Wilhelmsruh für Investoren rentabel umzusetzen ist, bleibt offen.

Im Rahmen des Projekts Wilhelmsruher Tor sollten an der Kopenhagener Straße 82 und 96 bis zu 400 Wohnungen entstehen, wobei das so genannte Berliner Modell zur Anwendung vereinbart wurde. Damit sollte ein Drittel der Wohnungen mit geförderten Mieten auf den Markt kommen. Auch eine Kita war auf dem früheren Gewerbegrundstück an der Bezirksgrenze zwischen Pankow und Reinickendorf geplant.