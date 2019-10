Streitobjekt: Der große Rundlokschuppen steht dem Projekt mit 2000 Wohnungen im Weg - meint der Investor Kurt Krieger. Er will hier eine Schule errichten.

Stadtentwicklung Nach 13 Jahren Streit: Bezirk stellt Weichen am Pankower Tor

Die Verhandlungen stehen kurz vor dem Abschluss, aber der Poker für den entscheidenden Schritt zum Start des Großprojekts Pankower Tor ist noch immer nicht zu Ende. An der Frage über die Erhaltung der historischen Lokschuppens auf dem früheren Güterbahnhof an der Prenzlauer Promenade wird sich entscheiden, wann und wie auf der 370.000 Quadratmeter großen Brachfläche gebaut wird.

Investor Kurt Krieger bietet erneut an, den großen Rundlokschuppen mit zwei anderen alten Bahngebäuden abzureißen und hier eine große Gemeinschaftsschule zu bauen – obwohl der Hauptschuppen laut eines Urteils des Verwaltungsgerichts erhalten werden muss. Jetzt suchen die Pankower Fraktionen einen Kompromiss. Krieger erschien am Mittwochabend persönlich in der Bezirksverordnetenversammlung und hielt ein flammendes Plädoyer, nach 13 Jahren Streit eine Einigung zu erzielen.

„Kann nicht versprechen, dass ich ewig lebe“

„Das Bezirksamt und Sie haben ein gutes Projekt geschnürt – machen Sie Dampf. Ich bin 71 und kann Ihnen nicht versprechen, dass ich ewig lebe“, sagte der Möbelunternehmer den Verordneten. Er wies darauf hin, dass das Gericht ihn verpflichtet habe, den großen Rundlokschuppen zu erhalten, aber nicht zu sanieren. „Es bleibt eine Ruine.“

Schlimmstenfalls könne genau dort, wo der Blankenburger Süden mit 6000 Wohnungen auf das Pankower Tor mit 2000 Wohnungen trifft, ein Schandfleck stehen. „Wollen Sie mitten in Berlins größtem Wohnungsbaugebiet eine Ruine haben?“, fragte Krieger.

In den meisten Punkten hat er mit den Bezirkspolitikern Einigung hergestellt: So wird am Pankower Tor kein großes Einkaufszentrum gebaut, sondern eine Landschaft von Läden, die sich im Quartier verteilen. Auch die Querung des Schnellradwegs Panke-Trail und der Verlauf einer neuen Straßenbahntrasse über das Gelände gelten als gesichert.

Grüne hoffen auf ein denkmalwürdiges Quartier

Von der CDU-Fraktion erhält Krieger auch deutlichen Zuspruch, den Lokschuppen zugunsten einer Schule abzureißen. „Der Investor bietet das an, weil er die Nase voll hat. Seine Forderungen unterstützen wir gern“, sagt Fraktionschef Johannes Kraft. Vor allem die Grünen lehnen den Abriss aber weiter strikt ab. „Die Lokschuppen geben dem Quartier das gewisse Extra, wenn sie sinnvoll saniert werden“, sagt die Fraktionsvorsitzende Cordelia Koch.

„Wenn unsere gemeinsamen Ideen umgesetzt werden, wird das Quartier eines Tages auf der Denkmalliste stehen“, hofft sie auf einen großen Wurf. Doch erst ein Wettbewerb mit mehreren Architekturbüros wird über das „Gesicht“ des Pankower Tors entscheiden.

Und was meint Baustadtrat Vollrad Kuhn (Grüne)? Er sagt, dass die Trassenbreiten der neuen Verkehrswege festgelegt sind, die Grünversorgung geplant wird – „auch wenn noch Kröten umgesiedelt werden müssen“. Zum Status der Schuppen äußert sich Kuhn nebulös und sagt: „Wir werden das regeln“. Ziel ist es jetzt, schon im November den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan zu fassen. Es wäre der Durchbruch nach 13 Jahren Streit.