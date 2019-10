Gewissen im Rucksack – „Buckle & Seam“ gibt Geld für Schulen

Ihr Label trägt die Schnalle und die Naht im Namen. Nicht enthalten, aber ebenfalls im strategischen Gepäck: der moralische Anspruch. Mit jedem Rucksack, den Georg Wolff und Marco Feelisch verkaufen, kommen die beiden Gründer einem Ziel näher, das mit Renditen nichts zu tun hat. Das Start-up „Buckle & Seam“ soll eines Tages für mehr stehen als für modische Herrentaschen aus Rindsleder: 10.000 pakistanischen Mädchen will das junge Unternehmen aus Prenzlauer Berger zur Schule schicken. Und damit in eine bessere Zukunft.

Maßnahme gegen Analphabetismus bei pakistanischen Frauen

Im Fertigungsland ihrer Taschen wirken die Gründer nicht nur als Unternehmer, sondern auch als Förderer – dafür produzieren sie dort teurer als man müsste. Ohne Investitionen in die Bildungen wird niemand den Ärmsten von Karatschi nicht helfen können, das haben Wolff und Feelisch schon bei ihren Besuchen in der 15-Millionen-Metropole – einer der größten Städte der Erde – begriffen. „In Pakistan können viele Frauen ihren eigenen Namen nicht schreiben“, hebt Wolff den Analphabetismus als fundamentales Übel heraus. Also investiert „Buckle & Seam“ in Schulgebäude und Lehrergehälter.

Drei Prozent des Nettoumsatzes für die Bildung

137 Kinder bekommen bereits Unterricht auf Kosten des Unternehmens an einem Lernort in Karatschi. Im nächsten Schritt soll es darum gehen, die Kapazitäten auf 1000 auszubauen. Bis es 10.000 sind, muss das Label noch viele Herrenrucksäcke verkaufen. Doch das Projekt hat gerade erst begonnen. Drei Prozent des Nettoumsatzes hat das Duo an der Spitze des Taschenherstellers für dieses Ansinnen dauerhaft geblockt. „Uns geht es darum, einen langfristigen Impact haben“, nennt Feelisch das Ziel. Und wählt dabei eine unternehmerische Formulierung für einen sozialen Sachverhalt. Damit dieser „Impact“ möglichst weitreichend ausfällt, seien auch Partner und Sponsoren aufgerufen, das Projekt zu unterstützen.

Forbes führt Wolff und Feelisch in Bestenliste

Schon die Ankündigung für ein Engagement in diesem Ausmaß hatte Folgen: Plötzlich fanden sich die beiden jungen Männer auf die Liste „30 unter 30“ des Forbes-Magazins wieder. Hier sind Unternehmerpersönlichkeiten versammelt, die vor Vollendung des dritten Jahrzehnts im Leben mit sozial-ökonomischen Aktivitäten Akzente setzen. Eine Ehrung und eine Verpflichtung. Wer auf der Liste steht, nimmt regelmäßig an Workshops zu gesellschaftlichen Problemen Teil - Wolff (30) und Feelisch (26) besuchten zuletzt an eine Konferenz in Bratislava, um mit anderen Gründern Lösungen für Armutsprobleme zu erarbeiten.

Die Gründer besuchen regelmäßig eine Schule in Karatschi, in der Mädchen lesen, schreiben und rechnen lernen.

Foto: privat

Und die Taschen? Alle Modelle bestehen aus vollnarbigem Rindsleder und kommen in einem schlichten, klassischen Stil daher. Man(n) hat die Wahl zwischen Rucksäcken mit Einschub für Laptops oder sportlichen Exemplaren mit Tragegriff. Auch Gürtel mit variantenreichen Musterungen zählen zum Sortiment. Details sollen Kunden selbst einbringen, indem sie zum Beispiel bei den Rucksäcken farbige Innenfutter auswählen und ihre Initialen oder Sprüche auf die Lederhülle sticken lassen. „Manchmal sind es auch ihre Kosenamen“, erzählt Wolff. Geordert wird vorwiegend online. Wer sich von der Haptik und Passform der Rucksäcke überzeugen will, kann einige wenige Partnergeschäfte aufsuchen. In Berlin ist das die Boutique Pahl & Bauer in der Oderberger Straße. Zwei bis sieben Tage nach der Bestellung sollen die individualisierten Rucksäcke bei ihren neuen Eigentümern sein.

Pakistan ist anders als die meisten Deutschen vermuten

Wie aber kommen zwei Prenzlauer Berger zu einem Taschenlabel mit pakistanischer Fabrikation? Das, sagt Feelisch, sei durch ein früheres gemeinsames Projekt für den Berliner Onlineriesen Rocket Internet zustande gekommen, welches ihn und Wolff nach Pakistan führte. „Wir saßen dort eines Abends auf dem Balkon und haben uns überlegt: Was machen wir danach?“ Der Entschluss war schnell gefallen: Die Jungunternehmer wollte zeigen, dass dieses Landes „anders“ ist als das Bild eines Problemstaats, was vielen Deutschen vorschwebt. Und man wollte es mit Hilfe einer Ressource zeigen, die in Pakistan verbreitet ist: Leder.

Marco Feelisch (l.) und Georg Wolff im Firmensitz an der Sredzkistraße. Seit dem 1. Oktober betreiben sie auch ein Büro in New York.

Foto: Thomas Schubert

Als Georg Wolff „Buckle & Seam“ nach ihrer Heimkehr Anfang 2018 aus der Taufe hob, geschah das im Gästezimmer der Mietwohnung seiner Eltern in der Knaackstraße. Es sei eine schwierige Zeit des Anschubs gewesen – „ich bezog damals Hartz IV“, erzählt Wolff ganz offen vom holprigen Start. Schließlich musste er auch noch den Wegfall des provisorischen „Hauptquartiers“ verkraften. Als der Eigentümer der elterlichen Wohnung von der gewerblichen Nutzung erfuhr, ließ er den Betrieb untersagen.

Arbeiter in Pakistan bekommen Verträge mit bezahltem Urlaub

Inzwischen führen Wolff und Feelisch die Geschäfte von „Buckle & Seam“ in einem echten Erdgeschoss-Büro an der Sredzkistraße, wo acht Mitarbeiter Produktion und Vertrieb steuern. Regelmäßig reisen die Gründer nach Karatschi und haben dort auch den Alltag einer Taschenproduktion vor Augen, die alle arbeitsrechtlichen Standards des Landes überbietet. „Mitarbeiter in der Fertigung bekommen echte Verträge mit bezahltem Urlaub und Sozialleistungen und sind keine Tagelöhner mehr“, erklärt Wolff. „Als wir damit angefangen haben, wurden wir von unseren Wettbewerbern belächelt. Wir sind wohl die einzigen Westeuropäer, die vor Ort verkehren.“

Neue Niederlassung in New York City

Am 1. Oktober geht „Buckle & Seam“ den bislang größten Schritt seit der Unternehmensgründung und eröffnet einen neuen Sitz in New York City. Von hieraus nehmen die Unternehmer mit moralischem Anspruch den amerikanischen Markt ins Visier. Feelisch und Wolf sind in diesen Tagen mehr in der Luft als am Boden. Die Erdgeschoss-Etage in Berlin liegt jetzt ziemlich genau in der Mitte zwischen Karatschi und dem neuen Sitz im Big Apple.