Lost Places in Berlin: Neuer Zaun sichert altes Kinderkrankenhaus Weißensee

Die Ruine des Kinderkrankenhauses Weißensee zog jahrelang Schaulustige an. Jetzt wird das Spektakel gestoppt.

Es ist eine ganz eigene Form des Berlin-Tourismus: Schaulustige aus aller Welt kommen gezielt in die deutsche Hauptstadt und ihre Umgebung, um die Atmosphäre verfallener Areale, so genannter Lost Places, zu erleben. Als Geheimtipp galt dabei das alte Kinderkrankenhaus Weißensee. Im Internet sind Hunderte Fotos zu finden, die Besuche auf dem Grundstück an der Hansastraße dokumentierten – dabei war das Betreten verboten. Jetzt ist es mit dem Ruinen-Tourismus wohl für immer vorbei.