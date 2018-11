Wände um 50 Zentimeter gekürzt: Parklet wird eröffnet

Das erste Parklet für die Schöhauser Allee ragte in den Radweg und fiel bei der Abnahme durch. Nun wurde am Straßenmöbel gebastelt.

Berlin. Auf die Länge kommt es sehr wohl an. Das haben die verantwortlichen Verkehrsplaner erfahren, als sie Mitte Oktober mit einem halben Jahr Verspätung das erste Parklet für die Schönhauser Allee platzieren ließen. Statt den geforderten zweieinhalb Metern waren die Seitenwänden aber drei Meter lang. Und ragten dadurch gefährlich nah an den Radweg heran. So fiel das 50.000 Euro teure Stadtmöbel, das Rad- und Fußverkehr fördern soll, bei der Abnahme am Vortag der Präsentation durch. Das Bezirksamt Pankow wollte es nicht verantworten, dass ein Radfahrer womöglich in die lange hölzerne Kante rast. Von „Verkehrsgefährdung“ sprach der Zuständige Stadtrat Vollrad Kuhn (Grüne).

Noch am gleichen Tag, an dem das Fiasko bekannt wurde, war klar: die Seitenwände des Parklets müssen gekürzt werden. Aber wie viel kürzer sollen sie sein? Sieben Zentimeter, hieß es von der Senatsverwaltung für Verkehr. Dies sei der erforderliche Mindestabstand für Aufbauten neben einem Radweg. Aber warum müssen nur sieben Zentimeter abgetragen werden, wenn die Wände doch ganze 50 Zentimeter länger ausgefallen sind als geplant? Es gab offensichtlich auch in den Verwaltungen verschiedene Auffassungen darüber, wie kurz die Kante künftig zu sein hat. Durchgesetzt haben sich nun jene, die 50 Zentimeter forderten.

Seit Montag sind die überarbeiteten, deutlich zurückgestutzten Wände montiert. Nun schließt das Parklet, das auf zwei Parktaschen auf dem Seitenstreifen der Schönhauser Allee steht, auch bündig mit dem Bordstein ab. Aber mit dieser Modifaktion ist die Verwandlung des Problem-Parklets nicht zu Ende. Es ist nun auch mit weißen Reflektorstreifen ausgestattet – und mit rot-weißen Warnbaken an den Kanten, die dem motorisierten Verkehr zugewandt sind. Offenbar, weil auch aus dieser Richtung Kollisionen zu befürchten waren. Am Dienstag um 13 Uhr wird das Ergebnis des Umbaus der Presse präsentiert.

Drei weitere Parklets haben von vorn herein verkürzte Wände

Das Parklet ist im übrigen das erste von insgesamt vier Exemplaren, die für ein Jahr auf der Schönhauser Allee erprobt werden sollen. Demnächst werden die anderen drei postiert – alle werden von vorn herein verkürzte, 2,50 Meter lange Seitenwände haben. Anders als die bislang bekannten Parklets aus Kreuzberg und Schöneberg dienen die Prenzlauer Berger Varianten nicht als Sitzecken, sondern als überdachte Fahrradabstellplätze. Allerdings finden in den Kästen nur einige wenige Fahrradbügel Platz. Zur Übergabe wird das Parklet vor den Schönhauser Allee Arcaden mit nur vier Abstellbügeln eröffnet. Warum die restliche Fläche frei bleibt, soll beim Pressetermin berichtet werden.

„Die übrigen drei Parklets werden in der 47. und 48. Kalenderwoche aufgestellt. Hier fand die notwendige Breiten-Anpassung bereits zusammen mit dem ersten Parklet statt“, erklärt auf Anfrage die Sprecherin von Stadtrat Kuhn am Vormittag. „Dass die Bearbeitung der Parklets sich bis heute hingezogen hat, lag an der Auftragslage der ausführenden Firma, die kein früheres Terminfenster zur Bearbeitung frei hatte.“

Jedes Parklet belegt zwei Parkbuchten und wird zum Teil aus dem Projekt „Klimaschutz im Radverkehr“ des Bundesumweltministeriums finanziert, zum Teil aus den Kassen des Landes Berlin. Ein Jahr lang will der Bezirk die neuen Stadtmöbel testen – und dann ein Resümee ziehen. Damit sich Beschwerden über nächtlichen Lärm und Vermüllung in Grenzen halten, wird Stadtrat Kuhn eine Vereinbarung mit den Gewerbetreibenden an der Allee abschließen. Dann liegt der Erfolg des Projekts in den Händen Radfahrer, Passanten und Händler. Das heißt, wenn auch die anderen drei Parklets ihre Verkehrstauglichkeit bewiesen haben.

