Mit Hilfe von Aufnahmen aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Berlin nach einem bislang unbekannten Tatverdächtigen. Der Mann steht im Verdacht, zusammen mit weiteren Personen am 17. September 2025 gegen 14 Uhr in Neukölln eine Seniorin betrogen zu haben.

Zunächst wurde die zu dem Zeitpunkt 81-Jährige telefonisch von einem Unbekannten kontaktiert, der sich als Mitarbeiter ihrer Bank ausgab. Er teilte ihr mit, dass eine Überweisung von ihrem Konto ins Ausland gestoppt worden sei und deshalb die Polizei eingeschaltet werden müsse. Im weiteren Verlauf des Gesprächs gab sich ein weiterer Tatverdächtiger als „Oberkommissar Tellermann“ aus. Dessen angeblicher Kollege „Oliver Behrens“, ein weiterer mutmaßlicher Komplize, klingelte kurz darauf an der Wohnungstür der Seniorin.

Der Mann soll mit der Bankkarte der Frau an einem Automaten Geld abgehoben haben. © Polizei Berlin | Polizei Berlin

Er verschaffte sich Zutritt und durchsuchte die Wohnung gemeinsam mit der Seniorin nach Wertgegenständen. Anschließend stellte die 81-Jährige fest, dass Schmuck und Münzen fehlten. Zudem wurde mit der entwendeten Girokarte der Seniorin unberechtigt Bargeld an einem Geldautomaten am Hermannplatz abgehoben, bevor die Karte gesperrt werden konnte.

Die Kriminalpolizei fragt:

Wer kann Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort der bislang unbekannten Tatverdächtigen machen?

Wer hat im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Wer kann weitere sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu den Tatverdächtigen geben?

Hinweise nimmt das zuständige Betrugskommissariat im Landeskriminalamt Berlin in der Gothaer Straße 19 in Berlin-Schöneberg unter der Rufnummer (030) 4664-925320 oder per E-Mail an LKA253@polizei.berlin.de entgegen. Hinweise können auch an jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache gegeben werden.

BM