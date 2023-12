Berlin. Im vergangenen Jahr eskalierte in der Silvesternacht in Neukölln die Gewalt. Welche Vorkehrungen in dem Bezirk nun getroffen wurden.

Vor einem Jahr ist in der Silvesternacht die Gewalt in Neukölln eskaliert. Welche Schlüsse daraus gezogen worden sind und wie der Bezirk auf den Jahreswechsel vorbereitet ist, erzählt Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) im Gespräch mit der Berliner Morgenpost.