Berlin. Die Finanzierung für die nächsten beiden Jahre sei gesichert. Das Parlament muss dem jedoch noch zustimmen. Die Details.

Nun steht es wohl fest: Zwölf Neuköllner Schulen mit Sicherheitsproblemen sollen wieder einen Wachschutz bekommen, wie der „rbb“ schreibt. Laut dem Bericht soll das wohl schon ab kommenden Montag (4.12.) der Fall sein. Demnach seien die zwölf Schulleitungen per E-Mail vom Bezirk darüber informiert worden, dass die Finanzierung für die nächsten beiden Jahre gesichert ist. Das Parlament muss dem jedoch noch zustimmen. Rund 65.000 Euro koste der private Wachschutz monatlich für die zwölf Schulen zusammen.

Erst im vergangenen Sommer hatte Neukölln den Wachschutz an Schulen eingestellt. Der Grund: Finanzierungsprobleme. Eltern protestierten dagegen. Doch nach den Ausschreitungen im Zusammenhang mit dem Nahost-Konflikt wurden die Forderungen nach der Wiedereinführung immer lauter.

So viel Geld will die Bildungsverwaltung für Wachschutz an Berliner Schulen zur Verügung stellen

Auf Nachfrage der Morgenpost teilte die Senatsbildungsverwaltung mit, dass sie kurzfristig und in Abstimmung mit dem Bezirk Neukölln den Wachschutz am Albert-Schweitzer-Gymnasium und am Abbe-Gymnasium bis Jahresende finanziert hat. „Inzwischen hat der Bezirk Neukölln den von uns empfohlenen Antrag auf Basiskorrektur für 12 Schulstandorte bewilligt bekommen“, so ein Pressesprecher zur Morgenpost. Gerade werde an einem pragmatischen Konzept gearbeitet, damit Schulen berlinweit bei tatsächlichem Bedarf Wachschutz erhalten können. „Es soll in solchen Fällen um die Bewahrung des Schulfriedens und die Aufrechterhaltung des Schulbetriebs gehen. Es geht uns um eine partnerschaftliche Kooperation mit den Bezirken.“

Insgesamt wolle die Bildungsverwaltung für die Jahre 2024 und 2025 sechs Millionen Euro für den privaten Wachschutz für alle Berliner Schulen zur Verfügung stellen, wie der rbb weiter berichtet.

Diese Neuköllner Schulen sollen einen Wachschutz bekommen

Bereits vor der Finanzierungszusage hatte Neukölln den Wachschutz am Ernst-Abbe-Gymnasium und am Albert-Schweitzer-Gymnasium wieder eingeführt. Ab Montag sollen folgende Schulen hinzukommen: