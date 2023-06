Bauprojekt "Docks Neukölln": Das entsteht in Berlins neuem Hafenviertel

Eine Animation des Bauprojekts "DOXS NKLN", das bis 2026 am Schifffahrtskanal in Berlin-Neukölln entstehen soll.

Am Estrel-Hochhaus an der Sonnenallee wird ein neues Quartier am Wasser gebaut - mit Promenade und viel Kultur. Die Pläne im Detail.