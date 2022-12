Neukölln: Linke verhindert Clan-Razzien: Scharfe Kritik von CDU

Kritik an Razzien-Politik der Linken: Neuköllner Stadtrat Liecke (CDU) wirft dem Bezirk vor, unverantwortlich Ämter übergeben zu haben.

Bei einer Razzia in Neukölln stehen zwei Polizisten vor einem Gewerbe.

Berlin. „Mit mir wäre so etwas niemals möglich gewesen“, verkündet Neuköllner Sozialstadtrat Falko Liecke (CDU) auf Twitter. Er kritisiert die politische Entscheidung von Ordnungsstadträtin Sarah Nagel (Linke), die Mitarbeit des Ordnungsamtes bei sogenannten Clan-Razzien zu verhindern.

Nagel wird vorgeworfen, sich gegen ihr Amt zu stellen. Wie die "Berliner Zeitung" zuerst berichtete, habe sie sich trotz des Wunsches ihrer Mitarbeiter dagegen entschieden, sie bei einer geplanten Razzia in einem Britzer Restaurant teilnehmen zu lassen.

Nagel: Vermischung von polizeilichen und ordnungsrechtlichen Auflagen unzulässig

Nagel begründet ihre Kritik an den Razzien damit, „dass es bei Verbundeinsätzen von Ordnungsamt und Polizei teilweise zu einer rechtlich unzulässigen Vermischung von polizeilichen und ordnungsrechtlichen Aufgaben kommt”, teilt sie auf ihrem Twitter-Account mit.

Sie stützt sich dabei auf eine Untersuchung der Organisation von Gewerbekontrollen, beauftragt von der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe. Gewerbekontrollen werfen laut Nagel außerdem Fragen nach diskriminierenden Strukturen auf und würden von Polizei „als Türöffner“ für Clan-Razzien genutzt.

Falko Liecke kritisiert Nagels politische Entscheidung, ihre Mitarbeiter bei einer Razzia teilnehmen zu lassen.

Foto: Falko liecke

CDU: Ordnungsamt im Sinne einer Strategie gegen Clankriminalität

Derzeitiger Sozialstadtrat Liecke setzt sich dagegen offen für eine Strategie gegen organisierte Clankriminalität ein und sieht die Aufgabe des Ordnungsamtes klar darin, diese umzusetzen. Deshalb hatte er das Ordnungsamt übernehmen wollen, aber die Zählgemeinschaft aus SPD und Grünen entschied sich damals für die Linken bei der Vergabe des Amtes.

„Ihr seid also selbst schuld an diesem Dilemma!“, kommentiert Liecke und reagiert damit auf eine Kritik von der SPD. Tom Schrader, stellvertretender Fraktionsvorsitzender und innenpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus Berlin auf Twitter: “Es grenzt schon an ‘Strafvereitelung im Amt’, wenn bewusst Maßnahmen unterbindet, bloß weil man es politisch nicht möchte.”

Völlig zutreffend, so Liecke, aber Schuld sei die SPD selbst und die Grünen in Neukölln, die seine angebotene Übernahme des Ordnungsamtes - und damit den „Kampf gegen die Organisierte Kriminalität“ verhindert hätten.

