Veranstaltungen in Neukölln am Wochenende

Noch keine Pläne am Wochenende? Drei Veranstaltungstipps aus der Redaktion plus Kinderprogramm.

Berlin. Der Winter steht zwar vor der Tür, aber trotzdem bewegt sich einiges in Neukölln noch draußen auf den Straßen. Bei einer Kiezführung geht es um Kolonialismus in Neukölln. Wem es dann doch zu kalt wird, kann sich das Theaterstück „Invisible Game“ zu illegalen Push-Backs anschauen. Und wem das alles zu harter Tobak ist, lässt sich stattdessen von der Pianistin Marie Rosa Günter berieseln.

1. (K)eine Grenzen beim Theaterstück “Invisible Game”

Wer sich für illegale Push-Backs an EU-Außengrenzen interessiert, sollte diesen Samstag oder Sonntag das Theaterstück “Invisible Game” im Heimathafen Neukölln nicht verpassen. Es erzählt von der Entgrenzung des menschlichen Körpers und illegalen Push-Backs. Dabei wurde eng mit Investigativjournalistinnen und journalisten zusammengearbeitet und veröffentlichte sowie nicht veröffentlichte Fälle von illegalen Push-Backs eingearbeitet. Im Anschluss wird es eine Paneldiskussion mit Expertinnen und Experten geben.



Zum Inhalt: „Zwei Studenten aus Nigeria sind für ein Tischtennisturnier nach Kroatien gereist. Wenige Tage später finden sie sich in einem Lager für Geflüchtete in Bosnien wieder. Was ist passiert? Sie wurden von der Polizei in Europa gekidnappt….”

Wann 04./05. November, 19:00 Uhr (120min)

Wo? Heimathafen Neukölln Studio, Karl-Marx-Straße 141

Preis: 18 Euro / 14 Euro ermäßigt / für Geflüchtete kostenlos

2. Stadtführung: Kolonialismus in Neukölln

Bei einer Stadtführung in Nord-Neukölln geht es auf Spurensuche nach deutscher Kolonialgeschichte im Bezirk. Begleitet durch Stefan Zollhauser von der Berliner Spurensuche. Die Ortsbegehung findet im Rahmen der mehrteiligen Veranstaltungsreihe “Umstrittene Straßennamen in Neukölln” statt.

Wann? 06. November, 14:00-16:30 Uhr

Wo? Lucy-Lameck-Straße Ecke Karlsgartenstraße

Kostenlos anmelden per E-Mail

3. Klassisches Klavierkonzert: Pianistin Marie Rosa Günter

Am Sonntag spielt die Pianistin Marie Rosa Günter mit einem vollgepackten Repertoire an Werken von Ludwig van Beethoven, Franz Liszt und Frédéric Chopin. Mit ihrem Duopartner und Cellisten Stanislas Kim erhielt sie Preise bei den internationalen Wettbewerben „8th International Swedish Duo Competition„ sowie „12e Concours International de Musique e Chambre de Lyon”.

Wann? 06. November, 15:00-16:00 Uhr

Wo? Gutshof Schloss Britz - Kulturstall, Alt-Britz 81, 12359 Berlin

Preis: 15 Euro / 10 Euro ermäßigt

Kinder exklusiv

Am Samstag startet die Workshopreihe “Helene Vielseitig im November”. Zum Thema Coding, Robotik und MINT lädt die Stadtbibliothek Neukölln Kinder und Jugendliche zwischen 10 bis 16 Jahren ein, Dash-Roboter auszuprobieren. Mit ihnen kann man spielerisch Programmieren lernen.

Wann? 05. November, 10:30-12:30 Uhr

Wo? Helene-Nathan-Bibliothek, Karl-Marx-Straße 66

Kostenlos anmelden per Mail oder (030) 90239-4313

Am Sonntag lädt das Rixdorfer Kaspa-Theater zum Winter-Auftakt-Spektakel mit Live-Musik, Puppenspiel und Nachbarschaftsflohmarkt ein. Nicht zu verwechseln mit Kapser! Kaspa ist seine Schwester.

Wann? 06. November, 15-17:00 Uhr

Wo? Böhmischer Platz, Rixdorf

Ohne Anmeldung einfach vorbeischauen oder mitmachen