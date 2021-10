Vivantes Neukölln sagt Termine für Geburten ab

Berlin. Das Vivantes Klinikum Neukölln, eine der größten Geburtskliniken in Berlin, versucht alle für dieses Jahr geplanten Geburten, die nicht als Risiko eingestuft werden, an andere Krankenhäuser abzugeben. Normalerweise finden an dem Klinikum bis zu 300 Geburten im Monat statt. Aktuell sind mehrere Hebammenstellen vakant und können aufgrund der generell angespannten Fachkräftesituation nicht zeitnah nachbesetzt werden. „Um im Kreißsaal eine gute und sichere Versorgung für Schwangere und deren Kinder zu gewährleisten, ist es notwendig, die Zahl der betreuten Geburten vorübergehend etwas zu reduzieren“, so Mischa Moriceau, Pressereferentin von Vivantes, auf Anfrage der Berliner Morgenpost. Der RBB hatte zunächst darüber berichtet. Viele der Hebammen beteiligen sich auch am aktuellen Streik der Gewerkschaft Verdi und fordern bessere Arbeitsbedingungen.

„Als Perinatalzentrum der höchsten Stufe hat das Klinikum Neukölln daher entschieden, der Betreuung von Risikoschwangerschaften für die kommenden Monate zunächst Priorität einzuräumen“, so Moriceau. Vor allem Frauen, deren Geburtstermin nicht unmittelbar bevorstehe und die nicht als Risikoschwangere gelten, seien daher gebeten worden, sich an einer anderen Geburtsklinik anzumelden – dies habe in letzter Zeit etwa zehn Prozent der bereits angemeldeten Schwangeren betroffen.

Ramona Steinweg arbeitet als Hebamme am Vivantes Neukölln und bedauert die aktuelle Situation sehr. Sie selbst wolle bei der Arbeit auch komplikationsfreie Geburten betreuen. Die 44-Jährige betont jedoch, dass die Maßnahme nicht erst während des Streiks beschlossen wurde: „Aufgrund des Personalmangels mussten wir bereits vor dem Streik ein Konzept erstellen, um die Arbeit an unserem Standort fortführen zu können“, so Steinweg. Grund sei vor allem der Personalmangel: Aktuell bestehe das Team aus etwa 19 Vollzeitkräften, im Jahr 2017 seien es noch über 30 Hebammen gewesen.

Vivantes Neukölln: Keine Schwangere wird einfach so weggeschickt

Viele Hebammen hätten aufgrund der Arbeitsbelastung und der schwierigen Bedingungen gekündigt. „Es kommt häufig vor, dass ich drei bis fünf Geburten gleichzeitig betreue“, erzählt Steinweg. Die Hebammen müssten zudem immer mehr administrative oder pflegerische Aufgaben übernehmen. Und auch die Ausbildung junger Ärzte gehört durchaus zu ihren Aufgaben. „Wir arbeiten mit vielen Ärzten, die gerade ihr Studium absolviert haben und uns dann nach zwei Jahren, wenn sie einigermaßen fit sind, wieder verlassen“, so Steinweg. In der jetzigen Situation müsse es das Ziel sein, auch Hebammen, die sich selbstständig gemacht haben, wieder dazu zu überzeugen, an den Kliniken zu arbeiten.

Steinweg will die Schwangeren aber auch ein Stück weit beruhigen: Keine werde einfach so wieder weggeschickt. Wenn es sich nicht um eine Risikoschwangerschaft handele und kein Notfall bestehe müsse man aufgrund der ausgelasteten Kreißsäle jedoch in vielen Fällen probieren, die Frauen in andere Krankenhäuser zu verlegen. „Wir versuchen dadurch auch, die Frauen vor einem traumatisierenden Geburtserlebnis zu bewahren“, erklärt Steinweg. Kritik kommt von Ann Jule Wowretzko, Vorsitzende des Berliner Hebammenverbandes: „Der aktuelle Streit bedeutet einen enormen Stress nicht nur für die Frauen und Familien, die sich plötzlich eine neue und oftmals weit von zu Hause entfernte Klinik suchen müssen, sondern auch für alle anderen Geburtskliniken der Stadt, die nun hunderte zusätzliche Geburten auffangen müssen.“ Es gebe in Berlin bereits einen besorgniserregenden Versorgungsengpass, der sich nun noch verschärfe. Das Vivantes Klinikum Neukölln gehöre mit 3000 bis 3500 Geburten jährlich zu den größten Geburtskliniken Berlins – und andere Krankenhäuser müssten eben diese Geburten nun erstmal auffangen.

Personalmangel trifft auch die Entbindungsstationen

Die Mitglieder von Verdi streiken bereits seit drei Wochen für bessere Arbeitsbedingungen an den Berliner Kliniken von Vivantes und Charité. „Nach drei Wochen Streik ist es höchste Zeit, zu Ergebnissen zu kommen, die den Beschäftigten wirksame Entlastung bringen und eine Beendigung des Arbeitskampfs ermöglichen“, so Meike Jäger, Beauftragte für das Gesundheitswesen bei Verdi in Berlin und Brandenburg. Verdi fordert, in mehreren Bereichen des Klinikbetriebes mehr Personal einzusetzen, um die Gesundheit der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen langfristig zu schützen.

Die Entbindungsstationen sind von der Unterbesetzung besonders betroffen: „Es gibt in allen größeren Entbindungszentren einen Mangel an Personal, insbesondere in der Pflege und bei den Hebammen“, unterstreicht Wowretzko. Und am Vivantes Klinikum in Neukölln sei die Situation besonders schwierig: „Das Klinikum in Neukölln versucht seit Längerem ohne signifikanten Erfolg, Pflegepersonal und Hebammen zu gewinnen“, so Wowretzko. Die Hebammen forderten eine Eins-zu-eins-Betreuung, das heißt, dass eine Hebamme eine Mutter bei der Geburt betreue, denn nur so könne eine Geburt gut und sicher betreut werden. „Viele Hebammen haben aufgrund der schlechten Arbeitsbedingungen das Gefühl, keine sichere und frauenzentrierte Geburtshilfe mehr gewährleisten zu können“, so Wowretzko. Und das erhöhe den ohnehin hohen Stresspegel bei der Arbeit und mache die Hebammen langfristig unzufrieden.