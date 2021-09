Lotto-Glück in Berlin und Brandenburg: Millionen-Gewinne

Berlin. Hauptgewinn in der Hauptstadt - und millionenfache Freude in Ostprignitz-Ruppin: Am Sonnabend haben 258 Glückspilze in Neukölln insgesamt 1,4 Millionen Euro gewonnen. In Ostprignitz-Ruppin gewann ein Tipper sogar mehr als 26 Millionen Euro.

In Berlin am lautesten jubelte Manuela*, die dank ihres gezogenen Postcodes 12349 ML 700.000 Euro gewonnen hat. Und sie freute sich gleich doppelt: Denn Katarina Witt, Botschafterin der Deutschen Postcode Lotterie, überraschte die Hauptgewinnerin persönlich.

Eine Schrebergartenparzelle, ein Camper für Urlaubsreisen oder auf die Kanaren auswandern - diese Träume sind für die 64-jährige Manuela am Samstag in greifbare Nähe gerückt. Als mittags Katarina Witt, zweifache Olympiasiegerin im Eiskunstlaufen, vor Manuelas Tür stand, wusste sie nur, dass sie etwas gewonnen hat - wie viel, ahnte sie nicht. „700.000 Euro? 700.000 Euro? Das ist der Wahnsinn“, wiederholte die Rentnerin wieder und wieder, als sie den symbolischen Gewinnerscheck aus dem goldenen Umschlag zog. Ihr Ehemann Peter* erklärte mit Freudentränen: „Unsere Rente ist nicht viel. Das ist wunderbar.“ Welchen ihrer Wünsche sie sich wohl zuerst erfüllen wird? Realisierbar wären nun alle drei.

1,4 Millionen für 258 Glückspilze in Neukölln

Da Manuelas Postcode gezogen wurde, haben auch alle 257 Losbesitzer in ihrer Postleitzahl 12349 gewonnen - und zwar weitere 700.000 Euro. Dass Fortuna es mit so vielen Menschen in den Ortsteilen Britz und Buckow gleichzeitig gut meinte, liegt am Spielsystem der Deutschen Postcode Lotterie. Die Losbesitzer nehmen mit ihrem Postcode teil: Dieser besteht aus der Postleitzahl ihres Wohnorts und zwei Buchstaben für die Straße.

Da ein Postcode so mehrere Privathaushalte umfassen kann, können ganze Nachbarschaften zusammen gewinnen. Die Gewinnsumme von damit insgesamt 1,4 Millionen teilten sich das Los mit dem gezogenen Postcode sowie 318 Lose mit der darin enthaltenen Postleitzahl.

Bereits zum vierten Mal geht der Monatsgewinn der Deutschen Postcode Lotterie in die Hauptstadt. Erst im Oktober 2020 jubelten 35 Charlottenburger über insgesamt 1,1 Millionen Euro. Die 33-jährige Monique gewann damals mit ihrem Postcode 10719 GP stolze 550.000 Euro und wurde ebenfalls von Katarina Witt persönlich überrascht. Die Gehörlose ist derzeit übrigens unter den Top 160 Bewerberinnen zur Wahl der Miss Germany 2021 und freut sich sehr, dass das Postcode-Glück erneut in Berlin Einzug gehalten hat.

Postcode Lotterie: 2,5 Millionen Euro für den guten Zweck

Dank ihrer Teilnehmer in Berlin konnte die Soziallotterie seit Gründung 2016 bereits mehr als 2,5 Millionen Euro für rund 150 Förderprojekte in dem Bundesland bereitstellen. Nur ein paar Straßenzüge von den Berliner Glückspilzen entfernt unterstützt sie unter anderem die Bio-Brotbox mit einer Förderung über knapp 100.000 Euro.

Die Organisation aus dem Bezirk Neukölln setzt sich jedes Jahr für gesunde Kinderernährung und Chancengleichheit ein. Schulanfänger erhalten eine wiederverwendbare Brotbox mit einem gesunden Frühstück aus ökologischer Landwirtschaft und Informationen zur gesunden Ernährung.

Lotto-Jackpot mit rund 26 Millionen Euro im Landkreis Ostprignitz-Ruppin geknackt

Ein weiteren spektakulären Lotto-Gewinn gab es in Brandenburg - hier fiel der Gewinn aber um ein Vielfaches höher aus. Am Sonnabend knackte ein Dauerspieler aus dem Landkreis Ostprignitz-Ruppin als einziger Teilnehmer bundesweit die Gewinnklasse 1 im 6aus49. Sechs Richtige plus Superzahl ergeben für den Glückspilz nun die unglaubliche Summe von 26.133.811,80 Euro.

Der Mann aus dem nördlicheren Brandenburg ist seit 20 Jahren Lottospieler im Abonnement. Mit einem Einsatz von 18,15 Euro für die Ziehung mit zwölf Tipps brachten ihm die Gewinnzahlen 6 - 23 - 25 - 33 - 34 - 43 und die Superzahl 7 den höchsten Multimilionengewinn in dieser Spielart seit Bestehen der Lottogesellschaft in Brandenburg.

*Der Deutschen Postcode Lotterie ist der Umgang mit personenbezogenen Daten wichtig. Wir achten die Persönlichkeitsrechte unserer Gewinner*innen und veröffentlichen Namen, persönliche Informationen sowie Bilder nur nach vorheriger Einwilligung. Gewinner*innen sowie Angehörige werden mit ihren Vornamen genannt.