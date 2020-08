Anschlagsserie von Neukölln: Neuer Vorwurf gegen Polizist

Berlin. Für Mirjam Blumenthal war Stefan K. eine Vertrauensperson. Einer, auf den sie sich verlassen konnte. Einer, der für ihre Sicherheit garantierte. Das war auch nötig, ist es eigentlich immer noch. Denn die Neuköllner SPD-Politikerin steht im Visier von Neonazis. Weil sie sich gegen Rechtsextremismus engagiert. So sieht sie es selbst, so sehen es auch die Sicherheitsbehörden. Im Januar 2017 wurde ihr Auto angezündet, mutmaßlich von Neonazis, danach erhielt sie per Anrufbeantworter handfeste Morddrohungen.

Stefan K. war einer ihrer wichtigsten Ansprechpartner. Der Polizeibeamte arbeitete für die Ermittlungsgruppe „Rex“ und sollte sich darum kümmern, die in Neukölln besonders aktive rechtsextreme Szene im Blick zu behalten. K. beobachtete Neonazis-Demos – und beriet Betroffene der „Neuköllner Anschlagsserie“, wie sich schützen könnten. „Wir hatten zu den Beamten der EG Rex einen sehr engen und sehr guten Kontakt“, sagt Blumenthal.

Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung

Doch nun erscheint das einst so gute Verhältnis in einem zweifelhaften Licht. Denn Stefan K. steht im Verdacht, mit weiteren Mittätern einen Afghanen verprügelt und rassistisch beleidigt zu haben. Das ergaben gemeinsame Recherchen des RBB und der Berliner Morgenpost. Seit Januar dieses Jahres muss sich K. wegen des Verdachts der gemeinschaftlich begangenen gefährlichen Körperverletzung vor dem Amtsgericht Tiergarten verantworten.

Laut Anklage schlug er außerhalb seines Dienstes am 5. April 2017 in der Nähe des S-Bahnhofs Karlshorst mit zwei weiteren Angeklagten nach einem Fußballspiel einen damals 26 Jahre alten afghanischen Staatsbürger zusammen. „Dem Angeklagten Stefan K. wird vorgeworfen mit einer Glasflasche in Richtung des Geschädigten geworfen zu haben“, sagte Gerichtssprecherin Lisa Jani. Der Afghane habe schwere Verletzungen davongetragen haben, etwa einen Nasenbeinbruch.

Stefan K. Soll "Ausländer raus!" gerufen haben

Damit nicht genug. In dem Gerichtsverfahren sagten Zeugen aus, dass es bei der Prügelei auch „rassistische Beleidigungen“ gegeben habe. Stefan K. soll „Ausländer raus!“ gerufen haben. Beim Eintreffen seiner im Dienst befindlichen Kollegen soll der Beamte sinngemäß gesagt haben, dass alles in Ordnung sei. Es seien ja keine „deutschen Interessen“ berührt.

Ein Polizeibeamter, der Vertrauensperson für Opfer rechter Gewalt sein sollte, steht im Verdacht, selbst aus einer womöglich rassistischen Motivation einen anderen Menschen geschlagen zu haben: Auf die Ermittlungen zur Neuköllner Anschlagsserie wirft der Vorgang erneut ein denkbar schlechtes Licht. Die Polizei rechnet der Serie mehr als 70 Anschläge zwischen Juni 2016 und März 2019 zu. Sie richteten sich gegen Personen, die sich gegen Rechtsextremismus engagieren. Als Tatverdächtige identifizierten die Ermittler drei einschlägig bekannte Neonazis. Für eine Anklage reichten die Indizien bisher jedoch nicht aus.

Die Betroffenen der Serie wurden auch wegen des ausbleibenden Ermittlungserfolgs misstrauisch. Hinzu kamen Fehler und Versäumnisse. Einer der Betroffenen, der Linke-Politiker Ferat Kocak, wurde nicht von der Polizei gewarnt, obwohl den Beamten Hinweise für einen Anschlag vorlagen. Wenig später stand sein Auto in Flammen. Die von der Polizei eingesetzte Sonderkommission „Fokus“ stellte in einem Zwischenbericht eine Reihe von Versäumnissen und Fehlern bei den Ermittlungen fest. Zuletzt nährte eine überwachte Textnachricht eines beschuldigten Neonazis den Verdacht, dass ein mit dem Fall betrauter Staatsanwalt Sympathien für die AfD hege. Der Fall sorgte bundesweit für Schlagzeilen. Zwei Staatsanwälte wurden von dem Fall abgezogen und versetzt.

Und nun der Fall Stefan K.: Die Betroffenen der Neuköllner Anschlagsserie äußerten sich angesichts der neuerlichen Vorwürfe entsetzt. „Manchmal weiß ich nicht, ob ich schreien oder lachen soll“, sagt auch die Neuköllnerin Christiane Schott, gegen deren Familie seit 2011 mindestens sieben Anschläge verübt wurden. Auch sie habe Stefan K. vertraut. „Aber mein Vertrauen in die Sicherheitsbehörden hat sich mittlerweile erschöpft“, sagt Schott. Die Neuköllnerin will nun versuchen, Kontakt zu Stefan K. aufzunehmen. „Er hat doch für meine Sicherheit gesorgt. Ich kriege das einfach nicht zusammen“, sagt Schott.

Die Pressestelle der Polizei wollte sich mit Verweis auf datenschutzrechtliche Gründe und den Persönlichkeitsschutz des betroffenen Beamten am Mittwoch nicht zu Details äußeren. „Sehr wohl kann ich jedoch mitteilen, dass das Strafverfahren wieder aufgenommen werden konnte und die Polizei Berlin bereits unmittelbar nach der Tat ein Disziplinarverfahren eingeleitet hatte“, sagte Polizeisprecher Thilo Cablitz. „Der Verdacht und der Vorwurf wiegen so schwer, dass die Behördenleitung das Disziplinarverfahren an sich gezogen hatte und die Polizei Berlin den Verlauf des Strafverfahrens eng begleitet sowie den Ausgang verfolgt“, sagte Cablitz.