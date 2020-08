Syndikat in Neukölln: Festnahmen bei Protesten - weitere Demo angekündigt

Demonstranten für den Erhalt der Szenekneipe Syndikat stehen am Donnerstagabend an einem Absperrgitter auf der Weisestraße.

Im Vorfeld der Räumung der Szenekneipe „Syndikat“ brannten in der Nacht zu Freitag in der Umgebung immer wieder Mülltonnen.

Ein Polizeibeamter führt am Freitagmorgen eine Demonstrantin aus dem abgesperrten Bereich der Weisestraße in Neukölln. Dort wird die Kiezkneipe Syndikat geräumt.

Polizeibeamte stehen am Freitagmorgen in der Weisestraße in Neukölln. Dort wird die Kiezkneipe Syndikat geräumt.

Polizeibeamte tragen am Freitag einen Demonstranten aus dem abgesperrten Bereich der Weisestraße in Neukölln.

Ein Polizeibeamter führt am Freitag eine Demonstrantin aus dem abgesperrten Bereich der Weisestraße in Neukölln.

Polizeibeamte stehen am Freitag vor der Kiezkneipe "Syndikat" in der Weisestraße, die mit Unterstützung der Polizei geräumt wurde.

Demonstranten und Polizisten stehen sich am Freitag an einer Absperrung gegenüber.

Demonstranten und Polizisten stehen sich am Freitag an einer Absperrung gegenüber.

Berlin. Nach der Zwangsräumung der Szenekneipe "Syndikat" am Freitagmorgen an der Neuköllner Weisestraße ist die Polizei weiter vor Ort präsent. Die Beamten stellen sich auf eine langen Abend ein, wie ein Sprecher sagte.

Seit 21 Uhr zogen bei einer spontanen Demonstration etwa 500 Menschen vom Richardplatz aus durch den Schillerkiez. Dabei soll es zu kleineren Rangeleien mit der Polizei gekommen sein, wie der Sender RBB berichtete. Nach kurzer Zeit kam der Zug dann zum Stehen. Gegen 22 Uhr rief die Polizei die Demonstranten auf, die Versammlung aufzulösen.

Gegen 20.30 Uhr sollen Polizisten versucht haben, in ein Nachbarhaus des "Syndikats" einzudringen, nachdem Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) aus dem Gebäude heraus mit Wasser übergossen worden sein soll, wie die Betreiber der Kneipe twitterten. Hikel hatte in der RBB-Abendschau gesagt, viele wollten weiter protestieren. Es sei eine wichtige Institution im Bezirk verloren gegangen.

Bereits am späten Nachmittag hatten Unterstützer des "Syndikats" friedlich am Herrfurthplatz demonstriert. 20 Einsatzwagen der Polizei waren vor Ort, die Beamten trugen Helme. Zeitweise versammelten sich rund 100 Sympathisanten der Kneipe. Immer wieder bildeten sich kleinere Gruppen, die sich aber wieder auflösten.

"Syndikat" im Schillerkiez am Morgen zwangsgeräumt

Der Gerichtsvollzieher war am Morgen vor Ort und verschaffte sich um 9.11 Uhr unter Mithilfe der Polizei Zugang zu den Räumlichkeiten des Lokals. Das Schloss an der Vordertür wurde ausgetauscht. Im Anschluss wurde der Bereich um das "Syndikat" von der Polizei abgesperrt.

Am Vormittag standen mehrere Hundert Menschen an der Ecke Weise- und Selchower Straße und machten ihrem Unmut über die Räumung Luft. An vielen Fassaden an der Weisestraße hingen auch Plakate mit Aufschriften wie „Syndi bleibt“. Viele Nachbarn der Kneipe, die nun nach 35 Jahren endgültig dicht gemacht werden soll, standen auf den Balkonen und trommelten auf Kochtöpfe, um ihre Solidarität zu bekunden.

Anwohner bekunden auf Transparenten ihre Solidarität mit der Kiezkneipe.

Foto: Philipp Siebert

Vereinzelt wurden von den Demonstranten Böller und Bengalos gezündet, Flaschen flogen in Richtung Polizei. Die Beamten setzten Pfefferspray ein. Vereinzelt gab es Festnahmen.

Räumung "Syndikat": Innensenator Andreas Geisel steht zu Maßnahme

Berlin brauche Freiräume wie das Syndikat, sagte Innensenator Andreas Geisel (SPD) dem Sender RBB. "Und das ist in der Tat ein Problem der Politik, dass wir über mehrere Jahre hinweg nicht in der Lage waren, für solche Freiräume dauerhaft zu sorgen." Es geb jedoch "ein ganz klares Gerichtsurteil" zu Vertragskündigung und Räumung. "Der Rechtsstaat kann sich jetzt durch Gewaltandrohung nicht davon abbringen lassen, Gerichtsurteile durchzusetzen", so der Innensenator.

Der SPD-Innenexperte, Tom Schreiber, begrüßte auf Twitter die Räumung. "Das Syndikat wurde auf Grundlage eines Räumungstitels des LG Berlin geräumt. Das ist Rechtsstaat".

Der stellvertretende Bezirksbürgermeister von Neukölln, Falko Liecke (CDU), twitterte : "Wir müssen soziale Infrastruktur in unseren Kiezen schützen. Das Syndikat gehört als Extremistentreffpunkt nicht dazu."

Danke an die @polizeiberlin , die trotz gezielter Provokation der linken Szene ruhig und besonnen ihre Arbeit gemacht hat.



Wir müssen soziale Infrastruktur in unseren Kiezen schützen. Das #Syndikat gehört als Extremistentreffpunkt nicht dazu. #b0708https://t.co/dblqStNI2i — Falko Liecke (@falkone1) August 7, 2020

Schillerkiez: In der Nacht wurden 44 Personen festgenommen

In der Nacht nahm die Polizei laut Sprecher Thilo Cablitz bei Protesten 44 Menschen vorläufig fest - unter anderem wegen Sachbeschädigung, weil sie Mülltonnen in Brand gesetzt oder Steine und Flaschen geworfen hätten. Sechs Polizisten seien leicht verletzt worden. Der Protestzug sei in der Spitze auf 1000 Teilnehmer angewachsen. Die Polizei ist laut Cablitz am Tag der Zwangsräumung mit 700 Kräften im Einsatz, darunter auch Beamten aus Brandenburg.

Am Donnerstagabend und in der Nacht versammelten sich an verschiedenen Stellen im Neuköllner Schillerkiez immer wieder Menschen, um gegen die geplante Schließung der Kneipe zu protestieren. Zahlreiche Polizisten waren im Einsatz. Laut Polizei setzten Demonstranten rund um das weiträumig abgesperrte Lokal "Syndikat" Barrikaden in Brand, die die Feuerwehr löschen musste. Es habe auch Sachbeschädigungen gegeben. Ein Polizeisprecher nannte die Stimmung „emotionalisiert“.

Scheiben eines Immobilienunternehmens wurden beschmiert und beschädigt.

Foto: Pudwell

Videos, die in sozialen Netzwerken verbreitet wurden, zeigten, wie sich Demonstranten und Polizisten gegenüberstanden. Darauf waren auch Rangeleien und einzelne abgeschossene Feuerwerkskörper zu sehen. Ein Hubschrauber kreiste zeitweise über dem Ort.

Am Abend brannte ein Mülleimer.

Foto: BM

Szenekneipe „Syndikat“: Polizei stellte schon 24 Stunden vorher Gitter auf

Bereits 24 Stunden vor der geplanten Räumung hat die Berliner Polizei im Schillerkiez Position bezogen. Links und rechts des Lokals an der Weisetraße 56 wurden am Donnerstagvormittag gegen zehn Uhr Gitter aufgestellt.

Die Kneipenbetreiber werfen den Beamten auf Twitter vor, sich wie eine „Besatzungsmacht“ aufzuführen. „Wir bereiten den Einsatz morgen vor, um den Gerichtsvollziehern ungehinderten Zugang zum Objekt zu gewähren“, sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage. Anwohner und jeder, „der ein berechtigtes Interesse“ glaubhaft machen könne, werde weiter durchgelassen.

Die Polizei am Abend am "Syndikat".

Foto: Thomas Peise

Ausschreitungen bei Demonstration am Sonnabend

Am vergangenen Sonnabend hatten rund 2500 Menschen im Schillerkiez gegen die anstehende Räumung demonstriert. Darunter mischten sich neben Anwohnern auch Linksextremisten. Aus dem Protestzug flogen Steine und Flaschen auf die Polizisten. Drei Beamte mussten nach Angaben der Behörde ins Krankenhaus. Im Internet tauchten im Nachgang ein Video aus einem Streifenwagen auf.

Bei einer Demonstration gegen die Räumung am vergangenen Sonnabend kam es zu Ausschreitungen.

Foto: Fabian Sommer / dpa

Darauf ist zu sehen, wie die Beamten mit dem Auto fliehen, nachdem ein Stein die Fensterscheibe auf der Fahrerseite durchschlug. Auf einem anderen Video ist zu sehen, wie Demonstranten und Polizisten auf der Hermannstraße aneinandergeraten, wobei die Beamten mehrere Personen schlagen und zu Fall bringen.

Teilnehmer laufen teilweise vermummt auf der Demonstration gegen die geplante Räumung der Szene-Kneipe Syndikat. Laut den Betreibern des Syndikats im Neuköllner Schillerkiez gibt es einen Räumungstermin am 7. August. Foto: Fabian Sommer / dpa

Demonstranten protestieren gegen die geplante Räumung der Szene-Kneipe Syndikat. Laut den Betreibern des Syndikats im Neuköllner Schillerkiez gibt es einen Räumungstermin am 7. August. Foto: Fabian Sommer / dpa

Demonstranten protestieren gegen die geplante Räumung der Szene-Kneipe Syndikat und zünden dabei Rauchpatronen. Foto: Fabian Sommer / dpa

Demonstranten protestieren neben einer rotfarbenen Rauchpatrone gegen die geplante Räumung der Szene-Kneipe Syndikat. Foto: Fabian Sommer / dpa

Demonstranten protestieren gegen die geplante Räumung der Szene-Kneipe Syndikat und zünden dabei eine Rauchpatrone. Foto: Fabian Sommer / dpa



Polizisten im Einsatz bei einer Demonstration gegen die geplante Räumung der Szene-Kneipe Syndikat. Laut den Betreibern des Syndikats im Neuköllner Schillerkiez gibt es einen Räumungstermin am 7. August. Foto: Fabian Sommer / dpa

Eine Mülltonne brennt während einer Demonstration gegen die geplante Räumung der Szene-Kneipe Syndikat. Foto: Fabian Sommer / dpa

Zweiräder liegen während einer Demonstration gegen die geplante Räumung der Szene-Kneipe Syndikat auf der Straße. Foto: Fabian Sommer / dpa

Demonstranten protestieren gegen die geplante Räumung der Szene-Kneipe Syndikat. Laut den Betreibern des Syndikats im Neuköllner Schillerkiez gibt es einen Räumungstermin am 7. August. Foto: Fabian Sommer / dpa

Demonstranten protestieren gegen die geplante Räumung der Szene-Kneipe Syndikat. Foto: Fabian Sommer / dpa



Demonstranten zünden während einer Demonstration gegen die geplante Räumung der Szene-Kneipe Syndikat auf einem Dach Rauchpatronen. Foto: Fabian Sommer / dpa

Rauchpatronen werden während einer Demonstration gegen die geplante Räumung der Szene-Kneipe Syndikat gezündet. Foto: Fabian Sommer / dpa

Eine zerbrochene Frontscheibe eines Autos an der Schönhauser Allee. Nach der Demonstration in Neukölln gegen die geplante Räumung der Szene-Kneipe Syndikat gingen die Proteste im Prenzlauer Berg weiter. Foto: Annette Riedl / dpa

Eine zerbrochene Scheibe eines Autos an der Schönhauser Allee. Nach der Demonstration in Neukölln gegen die geplante Räumung der Szene-Kneipe Syndikat gingen die Proteste im Prenzlauer Berg weiter. Foto: Annette Riedl / dpa

Ein Demonstrant wird festgenommen. Nach der Demonstration in Neukölln gegen die geplante Räumung der Szene-Kneipe Syndikat gingen die Proteste im Prenzlauer Berg weiter. Foto: Annette Riedl / dpa



Wegen Corona wurde die Räumung verschoben

Die Hauseigentümer, eine Tochterfirma der britischen Pears-Gruppe, hatte der Kneipe bereits 2018 gekündigt. Ursprünglich sollte der „Tag X“, wie der Räumungstermin in Unterstützerkreisen genannt wird, bereits im vergangenen April stattfinden. Wegen der Corona-Lage wurde das aber verschoben.

Die Kneipe wird seit 35 Jahren von einem Kollektiv betrieben, das sich nach der Kündigung weigerte, den Laden dicht zu machen. Im vergangenen November gab das Berliner Landgericht dann dem Eigentümer Recht und erklärte die Kündigung für wirksam. (mit ad/mime/dpa)