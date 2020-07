Im Brauhaus Neulich in Neukölln haben sich mindestens 18 Menschen mit dem Corona-Virus angesteckt. Der Bezirk sucht nach Gästen.

Corona-Pandemie Corona-Ausbruch in Neuköllner Brauhaus

Berlin. Im Brauhaus Neulich im Neuköllner Schillerkiez haben sich Mitte Juli mindestens 18 Menschen mit dem Corona-Virus angesteckt. Das teilte das Gesundheitsamt des Bezirks am Dienstag mit. Demnach soll es zwischen dem 16. und 18. Juli in der Gaststätte an der Selchower Straße 20 zu Infektionen gekommen sein. Es werden weitere Gäste gesucht, die während dieser Zeit dort waren.