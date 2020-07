Illegale Techno-Party mit 3000 Teilnehmern in der Hasenheide

In der Hasenheide wurde am Sonntag bis in die frühen Morgenstunden gefeiert.

Rund 3000 Menschen feierten in der Nacht zu Sonntag in dem Neuköllner Park. Erst nach Stunden war die Grünanlage geräumt.

Berlins Clubs sind seit mehr als vier Monaten geschlossen. Trotzdem lassen sich vor allem junge Menschen das Feiern und Tanzen nicht nehmen. Immer wieder weichen sie dabei in die Parks der Hauptstadt aus. Vor allem die Hasenheide in Neukölln zieht Woche für Woche das Partyvolk an. In der Nacht zu Sonntag nahm das jedoch neue Dimensionen an. Laut Polizei feierten dort rund 3000 Personen auf „mehreren nicht genehmigten Musikveranstaltungen“.