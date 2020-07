Das Estrel bekommt neue Nachbarn

Als der Berliner Unternehmer Ekkehard Streletzki 1994 das Business- und Eventhotel Estrel ausgerechnet an der Sonnenallee mitten im Neuköllner Indus-triegebiet eröffnete, hielten ihn viele für verrückt. Inzwischen ist die Gegend am S-Bahnhof Sonnenallee längst in den Fokus junger Start-ups gerückt, denen die Gewerbemieten in der Innenstadt viel zu teuer sind. Nach gut 25 Jahren gibt es nun einen weiteren Berliner Unternehmer, der an eine große Zukunft des Quartiers zwischen S-Bahngleisen und der gerade fertig gewordenen Verlängerung der Autobahn A 100 glaubt.

Stefan Klingsöhr, Geschäftsführer der Klingsöhr-Gruppe, will gleich auf zwei Baugrundstücken in unmittelbarer Nachbarschaft zum Estrel bauen. Das mit Abstand größere Vorhaben befindet sich gleich gegenüber dem Estrel, auf der anderen Uferseite des Neuköllner Schifffahrtskanals und nennt sich „Sonneninsel“. Bis vor wenigen Monaten feierten hier noch Techno-Fans in der alten Nudelfabrik, der „Griessmuehle“. „Die Griessmuehle ist aber schon weg gewesen, als wir das Areal Ende Februar, Anfang März von der S Immo erworben haben“, betont Stefan Klingsöhr. Während die anderen Bauteile auf dem ehemaligen Betriebsgelände abgerissen werden, soll die fünf Meter hohe Fabrikhalle zur „Community Hall“ umgebaut werden – mit Gastronomie und Veranstaltungsräumen sowie einem Zugang zum Wasser, verrät der Projektentwickler.

Rund 200 Millionen Euro wolle er ins Ensemble aus vier Gebäuden, die sich entlang des 300 Meter langen Uferabschnitts aneinanderreihen, investieren. Diese Entscheidung habe er zwar vor der Corona-Krise getroffen, „aber ich glaube fest an Berlin und den Standort, es wird auch wieder aufwärts gehen“, sagt der Immobilienprofi, der seit gut 25 Jahren Projekte in der Hauptstadt realisiert.

Bis Februar feierten hier Techno-Fans

Auf dem insgesamt 16.000 Quadratmeter großen Areal entstehen nach Plänen der Thomas Müller Ivan Reimann Architekten GmbH und der Realace Studio GmbH auch noch drei Neubauten, die im wesentlichen für Büronutzungen, aber auch für Labore und emissionsarme Produktion vorgesehen sind. Die Pappeln an der Spitze des keilförmigen Grundstücks sollen als frei zugängliche Grünfläche erhalten bleiben. Auch die fünf Meter breite Uferzone, derzeit durch einen Bauzaun abgetrennt, soll wieder zugänglich gemacht werden.„Wir werden auf unsere Kosten den Streifen, der im Übrigen nicht uns, sondern dem Land Berlin gehört, wieder so herrichten, dass er öffentlich nutzbar wird“, verspricht Klingsöhr.

Dass direkt am Ufer in attraktiver Wasserlage keine Wohnungen entstehen, sei nicht seinen Planungen, sondern dem Bebauungsplan des Bezirks geschuldet: „Der weist an dieser Stelle ein Gewerbegebiet aus, Wohnen ist damit ausgeschlossen“. Die Baugenehmigung für das Projekt hat er bereits in der Tasche, die Abrissarbeiten sollen noch in diesem Jahr beginnen.„Mit dem Hochbau starten wir dann 2021, und die Fertigstellung wird 2023 gefeiert“, sagt der Unternehmer, der etwas weiter nördlich noch ein weiteres, 4500 Quadratmeter großes Grundstück gekauft hat. Dieses zweite Baugrundstück grenzt unmittelbar an das Areal, auf dem Ekkehard Streletzki ab Herbst mit dem Bau von Berlins höchstem Haus beginnen will – dem 175 Meter hohen Estrel Tower. „Wir planen auch ein Hochhaus – allerdings ein deutlich kleineres“, sagt Klingsöhr.

Bau des Gebäudes soll noch dieses Jahr erfolgen

Das NKA 9 (Neuköllnische Allee 9) genannte Bauvorhaben, für den der Bauantrag bereits eingereicht ist, soll zwölf oberirdische Geschosse haben und 45 Meter hoch werden. Der Bau des Gebäudes mit rund 10.000 Quadratmetern Büro- und Gewerbefläche soll ebenfalls noch in diesem Jahr erfolgen, die Fertigstellung ist parallel zum Bauvorhaben am Schifffahrtskanal Anfang 2023 geplant. Weitere 50 Millionen Euro will Klingsöhr in dieses Projekt investieren, das idealerweise an einen einzelnen Mieter vergeben und als Unternehmenszentrale dienen soll. Dazu sei man mit mehreren Interessenten im Gespräch – welche, will Klingsöhr aber nicht verraten: „Unterschrieben ist noch nichts.“

In das Gebäudeensemble an der Sonnenallee sollen dagegen viele Einzelmieter einziehen. Die Mieten, sagt der Bauherr, sollen deutlich niedriger ausfallen als in vergleichbaren Neubauten in der Innenstadt. „Unsere Mieten werden je nach Lage zwischen 14 und 27 Euro je Quadratmeter betragen, im Durchschnitt 23 Euro an der Sonnenallee und 21 Euro an der Neuköllnischen Allee“, sagt Klingsöhr. Und betont noch einmal die perfekte Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr mit zwei S-Bahn-Linien und Bussen sowie 15 Minuten Fahrtweg über die Autobahn zum Flughafen BER. „Diese Gegend ist im Kommen, davon bin ich fest überzeugt“.