In einem Neuköllner Wohnblock sind viele Menschen an dem Coronavirus erkrankt. Dort leben überwiegend Roma-Familien.

Berlin. Die Corona-Sorgen in Neukölln werden immer größer: Die Fallzahlen steigen, zuletzt um 22 auf insgesamt 857. Das ist der zweithöchste Wert in Berlin nach Mitte. Und in den nächsten Tagen könnten noch wesentlich mehr Fälle hinzukommen. „Im Vergleich mit den anderen Berliner Bezirken schießen wir durch die Decke“, sagte Bezirksstadtrat Falko Liecke (CDU), zuständig für den Bereich Gesundheit.