Berlin Neukölln: Haus am Hermannplatz ist bezugsfertig

Berlin. Es ist ein Haus in prominenter Lage: Direkt am Hermannplatz, gegenüber von Karstadt, liegt das sechs Stockwerke hohe Gebäude. Es hat drei langgestreckte Balkone und 44 Fenster. Seit 2012 steht es leer, die Berliner Morgenpost berichtete darüber. Im Anschluss an diesen Bericht meldeten sich die Architekten des Hauses, die Firma Arin Burda Architekten. Seit 2017 nämlich ist der Architekt Cihan Arin Teileigentümer des Hauses. Zuvor gehörte es einer alteingesessenen Neuköllner Familie. Arin erklärte, dass in dem Gebäude 50 Wohnungen sowie eine Sparkassenfiliale entstanden seien. „Alle Wohnungen und die Filiale sind bereits vermietet“, so Arin weiter.

Den Rohbau hatte eine andere Berliner Architektenfirma gebaut. Sie schreiben auf ihrer Internetseite, dass in dem Haus an der Hasenheide 125 Mikroapartments entstehen sollten. Dies sei, so das Büro der Architekten auf erneute Nachfrage dieser Zeitung, nun nicht mehr der Fall. Die Internetseite sei veraltet. Warum auf die vor Wochen gestellte Nachfrage dieser Zeitung zu dem Thema die Zahl nicht korrekt genannte wurde, konnten sich die Rohbau-Architekten nun auch nicht erklären. Arin erklärte, dass es sich bei dem Objekt am Hermannplatz keineswegs um ein „Geisterhaus“ handele. Man habe sich vielmehr bemüht, nach der Übernahme des Hauses im Jahr 2017 in enger gestalterischer Abstimmung mit dem Bezirksamt Neukölln, vor allem mit dem Stadtplanungsamt sowie der Milieuschutz- und Denkmalschutzbehörde und dem Bauaufsichtsamt, ein Entwicklungskonzept für das bis dahin verwahrloste Haus mit einer Neubauergänzung zu erstellen. So konnten 50 moderne Wohnungen in dem Haus fertiggestellt werden. Die Berliner Morgenpost schrieb in einem Artikel vergangene Woche, dass es sich bei dem Haus an der Hasenheide um ein sogenanntes „Geisterhaus“ handele. Geisterhäuser sind Immobilien, die seit Jahren leerstehen und unbewohnbar sind, weil sich die Eigentümer weder um eine Vermietung noch um einen Verkauf kümmern. Dies ist bei dem Haus am Hermannplatz nicht der Fall. Wir bitten, diesen Fehler zu entschuldigen. Farbbombenanschlag zu Jahresbeginn Das Haus war zuletzt vor allem in die Schlagzeilen geraten, weil es vermehrt Anschläge darauf gab. Anfang des Jahres verübten Unbekannte einen Farbbombenanschlag auf die frisch weiß gestrichene Fassade. Die Ermittlungen dazu wurden dem Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin übergeben. Hinweise auf Tatverdächtige gibt es bislang aber keine. Vergangene Woche dann sei nach Angaben Arins ein Brandanschlag auf das Haus verübt worden. Wie die Berliner Polizei auf Nachfrage mitteilte, brannte am 29. März auf der Baustelle des Hauses eine mobile Toilette. Der Schaden konnte hier laut des Architekten durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr in Grenzen gehalten werden. Das Brandkommissariat hat nun die Ermittlungen übernommen.