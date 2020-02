So soll es irgendwann mal wieder aussehen, wenn es nach den Plänen der Eigentümer geht: das Karstadt-Haus am Hermannplatz.

Berlin. Die grünen Baustadträte aus Friedrichshain-Kreuzberg und Neukölln, Florian Schmidt und Jochen Biedermann, lehnen einen Karstadt-Neubau am Hermannplatz weiterhin ab. Das erklärten beide bei einer gemeinsamen Podiumsdiskussion am Dienstagabend in Neukölln. Der Karstadt, der – geht es nach dem Willen seiner Eigentümer –, neu gebaut werden soll, liegt nur wenige Gehminuten entfernt.