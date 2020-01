Rechtsstreit Neuköllner Traditionskneipe „Syndikat“ geht in Berufung

Berlin. Die Betreiber der Neuköllner Kult-Kneipe „Syndikat“ gehen nach dem verlorenen Prozess im vergangenen November in Berufung. Das teilte das Betreiber-Kollektiv nun auf Nachfrage der Berliner Morgenpost mit. „Wir sind in Berufung gegangen und warten jetzt auf einen neuen Termin vor Gericht“, so die Bar-Betreiber. Die Kneipe habe weiterhin regulär geöffnet, hieß es weiter.