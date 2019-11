So soll das Buckower Feld aussehen, wenn es bebaut ist.

Eine Bietergemeinschaft wollte rund 120 Wohnungen in Neukölln errichten. Dann sprang sie ab - wegen des Mietendeckels.

Mietendeckel So geht es mit dem Bauprojekt auf dem Buckower Feld weiter

Berlin. Die Nachricht Anfang der Woche glich einem Paukenschlag: Wegen des Berliner Mietendeckels zogen sich Wohnungsbaugenossenschaften von dem prestigeträchtigen Bauprojekt auf dem Buckower Feld in Neukölln zurück. Am Dienstag kündigten die Gemeinnützige Baugenossenschaft Steglitz und der Beamten-Wohnungs-Verein zu Köpenick ihren Rückzug vom Konzeptverfahren zur Bebauung der Buckower Felder an.