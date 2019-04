Galeriebesitzer Emanuele Femia muss aus seiner Galerie an der Okerstraße in Neukölln raus - zumindest, wenn es nach der Pears Global Real Estate geht.

Geht es nach der Hausbesitzerin, sollte das „La Bettolab“ an der Neuköllner Okerstraße längst raus sein, doch Betreiber Emanuele Femia wehrt sich. Die Besitzerin, die Pears Global Real Estate, eine Firma mit Sitz in Luxemburg, steht bereits durch die Kündigung von anderen Gewerbemietern in ganz Berlin in der Kritik, betroffen ist auch die Szenekneipe „Syndikat“. Am 13. Juli wird der Fall vor Gericht verhandelt.