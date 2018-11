Berlin: Männer belästigen israelische Reporterin und werfen Böller

Berlin. Antonia Yamin, TV-Reporterin und Europa-Korrespondentin des israelischen Senders KAN, macht in Berlin-Neukölln auf Hebräisch gerade einen Aufsager vor der Kamera, als sich eine Gruppe Jugendlicher nähert, die Aufnahme stört, sich ins Bild drängt, Gesten macht. Die Journalistin fordert die Jugendlichen auf Deutsch auf, sie in Ruhe zu lassen. Da zündet einer der jungen Männer einen Böller.

Yamin veröffentlichte eine 23 Sekunden lange Aufnahme des Vorfalls vom Sonntag bei Twitter. Nach der Störung seien die Jugendlichen in einer U-Bahnstation verschwunden, sagte Yamin der "Bild"-Zeitung. Sie habe ihre Arbeit fortgesetzt.

Zum Verdacht, die Belästigung könnte einen antisemitischen Hintergrund haben, sagte Antonia Yamin der "Bild": „Ich weiß nicht, ob sie gehört haben, wie ich Hebräisch gesprochen habe." Es sei zudem unklar, ob die Jugendlichen die hebräische Aufschrift auf dem Mikrofon gesehen hätten. Dem Bericht zufolge vermeide Yamin es seit Jahren, Bezirke wie Neukölln zu betreten. „Ich fühle mich unwohl, in solchen Gegenden Hebräisch zu sprechen und ein Mikrofon mit hebräischer Aufschrift in der Hand zu halten.“

Wenn sie in bestimmten Vierteln in Paris oder in Schweden drehe, nehme sie die hebräische Aufschrift ab, so Yamin in "Bild". „In Deutschland habe ich bis jetzt nicht daran gedacht, sie abzunehmen.“

Bei Twitter schrieb Yamin auf Englisch: "Die Wahrheit ist: Ich hatte einen sehr schönen Tag bei der Arbeit heute. Aber zwischen dem einen und dem anderen Interview musste ich einen Stopp einlegen, um über den Brexit-Deal zu berichten. Wie man sehen kann, kann man nicht auf Hebräisch in Berlin-Neukölln berichten, ohne gestört zu werden und ohne dass Menschen Knallkörper auf dich werfen."

האמת שבסך הכל עבר עלי יום נחמד בעבודה. היו לי כמה מרואיינים מדהימים שאני כבר ממש משתוקקת שתראו בסדרת כתבות שתעלה בקרוב. בין מרואיין אחד לשני הייתי צריכה לעצור לרגע כדי לדווח על הסכם הברקזיט המתגבש. אבל מתברר שבשכונת נויקלן בברלין אי אפשר לדווח בעברית מבלי שיפריעו ויזרקו עליך נפץ pic.twitter.com/1TKJqora5b — Antonia Yamin (@antonia_yamin) November 25, 2018

( seg )