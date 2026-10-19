Als die Rockmusik zwischen den alten Bäumen des Parochial-Friedhofs in der Greifswalder Straße 229 am Montagmorgen verklungen ist, wird es zunächst still in Weißensee. Wer hier auf dem denkmalgeschützten Friedhof in Berlin-Pankow steht, lächelt und wischt sich gleichzeitig über die Augen. Das passt alles, sagt jemand leise. Es passt zu ihm.



Er, das war Marco Hinze, der Wirt des „Übereck“, einer Eckkneipe mit Herz in Prenzlauer Berg. Nun ist er gestorben, und sein Kiez ist gekommen, um sich zu verabschieden. Viele sind es, mehr, als der Platz am Grab eigentlich fassen kann. Freunde, Kollegen, Wegbegleiter und natürlich die Stammgäste, die über Jahre ihren Platz am Tresen hatten.

Tod des „Uebereck“-Wirts: Ein Kiez nimmt Abschied

Manche stehen dicht beieinander, andere ein wenig abseits, die Hände in den Jackentaschen. „Er hat sich alles gemerkt, was man ihm am Tresen erzählt hat, das war schon klasse“, sagt eine Frau, die anonym bleiben will. Die Menschen, die Abschied nehmen wollen, sind jung und alt, viele ganz in Schwarz, einige mit Lederjacken, Tattoos und Piercings. Man kennt sich untereinander, auch wenn man sich vielleicht nie anders als mit Bier in der Hand gesehen hat.

Die Feier auf dem Friedhof ist nicht konventionell. Eine buddhistische Zeremonie, ruhig und von einer Sanftheit, die auf diesem Friedhof, zwischen alten Grabsteinen und Efeu, beinahe selbstverständlich wirkt. Worte werden gesprochen, der Qualm von Räucherwerk steigt auf, und für einen Moment scheint selbst die Stadt hinter den Mauern den Atem anzuhalten.

Ein Urnengrab ohne Pomp

Seine letzte Ruhe findet er in einem schnörkellosen, kleinen Grab. Schlicht, klar, ohne Pomp. Es handelt sich um ein modernes Urnengrab mit kreisförmig verlegten Pflastersteinen. Der Pflasterkreis symbolisiert den ewigen Kreislauf des Lebens.

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Die Urne wird behutsam hinabgelassen in die Erde, Sonnenblumen, Dahlien und weiße Lilien werden abgelegt. Auch ein paar wenige Fotos, die Marco Hinze zeigen. Eine rote Grabkerze brennt, ein Tibet-Gebetsfähnchen flattert im Wind. Auch ein Aschenbecher mit Zigaretten liegt da. Denn im „Uebereck“ durfte geraucht werden, obwohl es sonst fast überall in Berlin längst verboten war.

Es braucht keine große Rede. Wer genau hinhört, versteht auch so, was die Menschen hier verbindet. Denn das „Uebereck“ war keine Kneipe wie jede andere. In einer Zeit, in der vieles auf Profit getrimmt ist, in der man schnell konsumieren und noch schneller weiterziehen soll, war es ein Ort, an dem man bleiben durfte. Hier gab es keine Bestellroboter, hier gab es Menschen. Man würfelte, man redete, man schwieg gemeinsam. Mancher kam allein und ging mit dem Gefühl, dazuzugehören. Die Kneipe war für viele ein zweites Wohnzimmer, und der Wirt war derjenige, der die Tür aufhielt.

Vor der ehemaligen Eckkneipe „Uebereck“ in der Prenzlauer Allee steht diese Holzbank. Jemand hat mit rotem Edding „Marco forever“ draufgeschrieben. © BM | Iris May

Die Lücke, die er hinterlässt

Wie sehr er fehlen wird, zeigt sich schon jetzt. Die Einträge im Kondolenzbuch erzählen von Geburtstagen, die hier gefeiert wurden, von langen Nächten, von Trost an schlechten Tagen. Und fast alle enden mit derselben Frage: Wo sollen wir jetzt hin? Eine Antwort darauf hat an diesem Nachmittag niemand. Manche wollen später gemeinsam in eine andere Kneipe im Kiez ziehen. Es wird nie mehr so sein wie vorher, da sind sich die Anwesenden einig. „Die Kneipe war das Wohnzimmer vom Kiez“, sagt ein Weggefährte. „Es bleibt eine riesige Lücke.“ Die Eckkneipe bleibt zunächst geschlossen. Einen Nachfolger gibt es bis jetzt nicht.

Leise Worte, keine Namen

Keiner der Trauernden möchte namentlich genannt und zitiert werden. Das passt zu einem Abschied, der nicht laut sein will. Es geht nicht um Auftritte, nicht um Werbung, nur um diesen einen Menschen. Wenn man ihnen zuhört, kehren dieselben Worte immer wieder. Ein besonderer Ort sei es gewesen. Eine feste Größe im Kiez. Ein Abschied, der ihm gerecht wird.

Gegen Abend löst sich die Gruppe langsam auf. Es wird umarmt, geflüstert, gelacht, ein wenig geweint. Manche bleiben noch am Grab stehen, als die Musik längst verklungen ist. Über den Friedhof zieht ein kühler Herbstwind, die Blätter rascheln, und irgendwo in der Ferne fährt eine Tram vorbei, so wie jeden Abend.

Das „Uebereck“ wird in den Erinnerungen weiterleben, in den Geschichten, die man sich erzählen wird, und in jedem Moment, in dem jemand an einem Tresen sitzt und merkt, dass er nicht allein ist. Vielleicht ist das am Ende das schönste Vermächtnis eines Wirts. Er hat einen Raum geschaffen, in dem Menschen einander begegnen konnten. „Es war ein würdiger Abschied“, sagt einer noch. Dann zieht die Gruppe weiter ins Restaurant „Merhaba“ in der Greifswalder Straße. Jemand hat eine Gitarre mitgebracht. Danke für die vielen schönen Abende, möchte man diesem Wirt hinterherrufen. Und: Mach’s gut!