Am Leipziger Platz in Berlin-Mitte entsteht ein neues Hotel: Die niederländische Kette „CityHub“ will rund 2100 Quadratmeter bislang ungenutzte Einzelhandelsfläche in einem Gebäude umwandeln. Wenn alles nach Plan läuft, könnte das Hotel im vierten Quartal 2027 eröffnen. Als Investitionspartner ist Columbia Threadneedle Investments beteiligt.
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„CityHub“ ist auf kompakte, private Übernachtungseinheiten spezialisiert. Die sogenannten „Hubs“, also Schlafboxen, sollen vor allem eine preisgünstige Alternative für Städtereisende bieten. In Berlin plant „CityHub“ insgesamt 139 Hubs – darunter 122 Standard-Hubs und 17 barrierearme Einheiten. Zum Angebot sollen unter anderem eine Sauna, Gemeinschaftsbäder und Bereiche zum sozialen Austausch gehören.
„CityHub“ kommt nach Berlin: Nächster Schritt in der Expansion
„Berlins Energie, Kultur und internationale Anziehungskraft machen die Stadt zu einem nächsten Schritt unserer Expansion“, erklärte Geschäftsführer Remco Gerritsen. „CityHub“ betreibt bereits Hotels in Amsterdam, Rotterdam, Kopenhagen und Reykjavik. Nun folgen Standorte in Deutschland. Neben Berlin ist auch ein Hotel in Hamburg angekündigt.