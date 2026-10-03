Am Leipziger Platz in Berlin-Mitte entsteht ein neues Hotel: Die niederländische Kette „CityHub“ will rund 2100 Quadratmeter bislang ungenutzte Einzelhandelsfläche in einem Gebäude umwandeln. Wenn alles nach Plan läuft, könnte das Hotel im vierten Quartal 2027 eröffnen. Als Investitionspartner ist Columbia Threadneedle Investments beteiligt.

Montag bis Samstag Morgenpost der Chefredaktion Die ersten News des Tages – direkt von der Chefredaktion. Montag bis Samstag um 6:30 Uhr. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Vielen Dank!

Wir haben Ihnen eine E-Mail geschickt Öffnen Sie nun Ihr E-Mail-Postfach - hier finden Sie eine E-Mail von uns. Bestätigen Sie Ihre Anmeldung zum Newsletter, indem Sie auf den Link in der E-Mail klicken. Newsletter bereits abonniert! Mit dieser E-Mail-Adresse haben Sie den Newsletter „Morgenpost der Chefredaktion“ bereits abonniert. Eine Übersicht all unserer Newsletter finden Sie hier.

„CityHub“ ist auf kompakte, private Übernachtungseinheiten spezialisiert. Die sogenannten „Hubs“, also Schlafboxen, sollen vor allem eine preisgünstige Alternative für Städtereisende bieten. In Berlin plant „CityHub“ insgesamt 139 Hubs – darunter 122 Standard-Hubs und 17 barrierearme Einheiten. Zum Angebot sollen unter anderem eine Sauna, Gemeinschaftsbäder und Bereiche zum sozialen Austausch gehören.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. View this post on Instagram

Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

„CityHub“ kommt nach Berlin: Nächster Schritt in der Expansion

„Berlins Energie, Kultur und internationale Anziehungskraft machen die Stadt zu einem nächsten Schritt unserer Expansion“, erklärte Geschäftsführer Remco Gerritsen. „CityHub“ betreibt bereits Hotels in Amsterdam, Rotterdam, Kopenhagen und Reykjavik. Nun folgen Standorte in Deutschland. Neben Berlin ist auch ein Hotel in Hamburg angekündigt.