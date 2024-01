Berlin. Das Projekt „Kunst im Stadtraum“ gibt den Rahmen für die Installationen, die allesamt mit zentralen Berlin-Themen balancieren.

Der Bezirk Mitte bringt Kunst erneut auf die Straße. Die dritte Ausgabe des bezirkseigenen Projekts „KISR – Kunst im Stadtraum“ führt diesmal an die Leipziger Straße. Nach dem Hansaplatz und der Karl-Marx-Allee möchte man nun den Diskurs über diese viel befahrene Straße starten und die Stadt, in der wir leben, hinterfragen. Antworten liefern in diesem Jahr eine Künstlerin, ein Künstler und eine Künstlergruppe. Sie wurden im Rahmen eines Wettbewerbs ausgewählt, drei temporäre Installationen an der Leipziger Straße zu gestalten. Das sind die Gewinnerentwürfe.