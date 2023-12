Berlin. Wo Otto Lilienthal vor fast 150 Jahren Flugzeuge gebaut hat, entsteht eine moderne Wohnsiedlung mit 102 neuen Wohnungen.

„Kein Berg ist uns zu hoch, kein Weg zu weit“, um mehr Wohnraum zu schaffen, erklärt die Senatsbaudirektorin Petra Kahlfeld. Man spürt, der Enthusiasmus ist echt, den nicht nur sie, sondern auch Bezirksstadtrat Ephraim Gothe und die beiden Geschäftsführer der WBM, Lars Dormeyer und Steffen Helbig, beim Spatenstich in der Köpenickerstrasse in Mitte verströmen. Denn Berlin braucht dringend mehr Mietwohnungen, idealerweise im Herzen der Stadt wie bei diesem Bauprojekt, das Ende 2025 fertig werden soll. Und bei dem gegenwärtig hohen Zinsniveau und dem Wegfall von KfW-Fördertöpfen würden private Bauherren derzeit gar nicht bauen, so Helbig.