Berlin. 2023 sind mehr Menschen in Berlin an Betäubungsmitteln zugrunde gegangen als je zuvor. Was die Zahlen über die Verstorbenen verraten.

Nach Auskunft der Polizei Berlin sind bis Ende September 2023 in Berlin 206 Menschen an den Folgen von Drogenkonsum verstorben. Die meisten davon in Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg und Pankow. Zehn Jahre zuvor gab es in Berlin nur halb soviele Drogentote. Anders als in anderen Bundesländern, kommt jeder Drogentote in Berlin in die Gerichtsmedizin und wird toxikologisch ausgewertet. Um sich ein genaues Bild über die Ursachen und Todesumstände der Drogenopfer zu machen, muss man allerdings genauer hinsehen.