Berlin. Der Taxistand an der Nordseite des Berliner Hauptbahnhofs existiert nicht mehr. Seitdem halten Fahrer einfach auf der Busspur.

Seit dem Sommer gibt es am Europaplatz, an der Nordseite des Berliner Hauptbahnhofs, keinen Wartebereich für Taxis mehr. Fahrgäste sollen nun vor allem über den Washingtonplatz an der Südseite aufgenommen und abgesetzt werden. Die neue Regelung hat jedoch nicht dazugeführt, dass sich Taxifahrer und -fahrerinnen vom Europaplatz zurückgezogen haben. Zu beobachten ist, dass diese sich in der Invalidenstraße aufreihen und damit zum Teil über Meter die Busspur blockieren.