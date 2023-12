Berlin. Seit Jahren hat der britische Starkoch mit der Hauptstadt geliebäugelt. Jetzt eröffnet Oliver sein erstes Restaurant in Deutschland.

Mit zerzaustem Haar und einer lustvoll-verspielten Art zu kochen, avancierte Jamie Oliver in den 1990er-Jahren zum internationalen Popstar der Kochwelt. Sein Spitzname „The Naked Chef“ verdankt er nicht etwa daher, dass er nackt am Herd stand, sondern, dass er seine Rezepte auf das Nötigste reduziert. Berlin hatte der 47-Jährige schon lange auf dem Radar. Immer wieder traf er sich in der Hauptstadt Politikern wie Franziska Giffey, um über gesundes Essen zu sprechen. 2008 kündigte er gegenüber der Berliner Morgenpost an, in Berlin ein „Fifteen“ eröffnen zu wollen. Aus dem Non-Profit-Lokal, das mehrheitlich von ehemals arbeitslosen oder kriminellen Jugendlichen geführt werden sollte, wurde nichts. Dafür kommt jetzt ein anderes Franchise-Restaurant von Jamie Oliver nach Berlin.