Berlin. Der Verkehr solle aus dem Weddinger Kiez zurückgedrängt werden. Dafür sollen etliche Diagonalsperren die Straßen bestimmen.

Im Antonkiez in Berlin-Wedding will der Bezirk Mitte einen weiteren Kiezblock schaffen. Ein entsprechender Antrag bekam kürzlich die mehrheitliche Zustimmung aus der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) in Mitte. Während in Nachbarkiezen wie dem Sprengelkiez oder dem Brüsseler Kiez lediglich mit geringen Eingriffen gearbeitet wurde, sollen im Antonkiez gleich mehrere Straßensperrungen das Verkehrsaufkommen verringern. Diese Maßnahmen sind vorgesehen.