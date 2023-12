Berlin. Seit 20 Jahren amüsiert die Sitcom „Gutes Wedding, schlechtes Wedding“ eine wachsende Fangemeinde, Liebespaare und Berlin-Besucher.

Wenn Oliver Tautorat vom Prime Time Theater in Berlin-Wedding aus seinem Leben erzählt, ist man sofort mitten drin in seiner Sitcom „Gutes Wedding, schlechtes Wedding“. Diese läuft in Serie seit 2003, 20 Jahre also, und enthält mittlerweile 130 Folgen. Obwohl der 50-Jährige selbst in Würzburg geboren ist, trifft er den typischen Berliner Humor mit seiner Theater-Sitcom genau. „Diese rotzige Art der Berliner finde ich wirklich schön. Rau und direkt.“ Auf die Frage, wie er als Franke den Berliner Dialekt hinbekommt, antwortet der 50-Jährige: „Der Wedding ist meine Heimat. Das war Liebe auf den ersten Blick. Ich bin seit 2002 hier. Außerdem darf man ja schon nach sieben Jahren icke sagen.“