Berlin. Mitte bekommt 2,5 Millionen Euro zusätzlich für den Weddinger Drogenhotspot. Für eine wichtige Maßnahme reicht es jedoch nicht.

Stefanie Remlinger (Grüne) ist es wichtig, zu betonen, dass nicht nur der Platz selbst gemeint ist, wenn vom Leopoldplatz die Rede ist. Mitgedacht würden immer auch die Kieze und Anwohner drumherum. Beim Runden Tisch zum „Leo“ am Montagabend hatte die Bezirksbürgermeisterin von Mitte für den von einer ausgeprägten Crack-Szene geplagten Weddinger Kiez gute Nachrichten zu verkünden. 2,5 Millionen Euro bekommt der Bezirk extra, um die im Rahmen des Sicherheitsgipfels vom September beschlossenen Maßnahmen umzusetzen.

Unter anderem einen „Kiezhausmeister“ oder ein Kiezhausmeister-Team wolle man einführen, um bei Verschmutzungen oder Schäden, die rund um den Leopoldplatz entstehen, gleich reagieren zu können. Welche Aufgaben genau auf den Kiezhausmeister zukommen, könne man erst sagen, wenn auch ein konkretes Stellenprofil entwickelt worden ist.

Remlinger (Grüne): „Ich bin sehr zufrieden“

„Es soll auch endlich Toiletten geben, die sauber sind“, so Remlinger am Montag. „Wir werden auch mehr Kultur und Sport auf den Platz bringen.“ Insgesamt 18 Punkte enthalte der Maßnahmenkatalog für den Leopoldplatz. Für fast alle davon sei nun auch Geld angekündigt. „Ich bin sehr zufrieden“, so Remlinger.

Lesen Sie auch:Signa sieht keinen Platz für Süchtige im Karstadt

Mehr Geld soll auch in die Sonderreinigung des Platzes gesteckt werden, wie Britta Behrendt, Staatssekretärin für Klimaschutz und Umwelt, am Montagabend erklärte. „Wir werden auch an der Reinigungstiefe arbeiten“, so Behrendt.

Kein Konsumraum für den Leo eingeplant

Ein großer Wunsch der Anwohnerinnen und Anwohner sowie der Sozialarbeiter vor Ort müsse jedoch zunächst offenbleiben. Vorgeschlagen worden war auch ein Drogenkonsumraum verbunden mit einer Unterkunft zum vorübergehenden Aufenthalt. So will man die Menschen vom Platz fernhalten und ihnen Hilfsangebote unterbreiten.

Lesen Sie auch:Wie Karstadt an der Müllerstraße umgebaut werden soll

Am Leopoldplatz gibt es seit Jahren eine ausgeprägte Szene von Drogensüchtigen und -dealern. Anwohner beklagen die Zustände, die mit offenem Konsum und Schmutz, selbst bis in die angrenzenden Wohnhäuser hineinreichen. Das Lenkungsgremium – im Zuge des Sicherheitsgipfels, der sich auch mit der Drogenszene im Görlitzer Park beschäftigte, konzipiert – solle weiterhin erhalten bleiben.

Berlin beschließt Haushalt am Donnerstag

Es sei noch abschließend geklärt, wie viel Geld in welche konkreten Projekte fließe. Aber auch wenn das Berliner Abgeordnetenhaus den Haushalt für die Jahre 2024/25 erst am Donnerstag beschließt, kann laut Remlinger der Bezirk fest mit dem Geld in den kommenden beiden Jahren rechnen.

Das betonte auch die SPD-Abgeordnete Maja Lasić beim Runden Tisch. „Um diese Maßnahmen müssen wir uns keine Sorgen mehr machen.“ Keine Selbstverständlichkeit, denn der Berliner Senat hatte in seinen Haushaltsberatungen beschlossen, das ohnehin schon große Haushaltsloch um etwa 900 Millionen Euro zu vergrößern. Folglich müssen sich die Bezirke auch extreme Sparmaßnahmen einstellen.