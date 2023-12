Berlin. Auf dem Weihnachtsmarkt am Roten Rathaus in Mitte gerieten zwei Verkaufsstände in Brand. Die Feuerwehr war im Einsatz.

Schock am Dienstagabend auf dem Weihnachtsmarkt am Roten Rathaus: Wie die Berliner Feuerwehr auf dem Kurznachrichtenportal X mitteilte, brannten gegen 20 Uhr zwei Verkaufsstände. Einer der Betreiber soll versucht haben, selbst zu löschen. Dabei erlitt der Mann leichte Verletzungen.

Die Feuerwehr hatte die Brände schnell unter Kontrolle. Was das Feuer auslöste, ist bisher unklar. Am Mittwoch soll der Markt wieder öffnen. (BM)