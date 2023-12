Berlin. Jian Omar (Grüne) zählte allein in den vergangenen zwei Monaten sechs Angriffe und Drohungen. Von der Polizei ist er enttäuscht.

Jian Omar sitzt am Freitagnachmittag in seinem Abgeordnetenbüro in Moabit gerade mit Vertretern des Flüchtlingsrats zusammen, als er eine Stimme auf der Straße hört. Es ist eine Frauenstimme, das Gesicht ist ihm vertraut. „Sie hat eine Szene gemacht, mir den Mittelfinger gezeigt und schließlich ein Glas mit Kot auf dem Gehweg vor meinem Büro geworfen, das zerplatzt ist“, berichtet der Grünen-Politiker. Es war nicht der erste Angriff der Frau, generell nicht die erste Attacke gegen ihn.